Украинцам вместо топлива заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

В Волынской области разоблачили подпольных торговцев дизтопливом сомнительного качества. Одни из них продавали топливо прямо из установленных в автомобиле специальных емкостей на 1 000 литров – по заниженной цене.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что указанные емкости были оборудованы:

системами перекачки;

топливораздаточными пистолетами.

"Этим автомобилем они приезжали к покупателям на заранее оговоренное место. Продавали подакцизный товар по цене значительно ниже рыночной", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, был разоблачен еще один местный житель, который торговал дизельным топливом, не имея соответствующей лицензии.

"Детективы БЭБ провели санкционированные обыски по двум упомянутым фактам реализации подакцизных товаров. В результате было обнаружено и изъято более 10 тонн дизельного горючего сомнительного качества, талоны почти на 70 тыс. литров горючего, наличные, 138 платежных карт разных банков, черновые записи и т.д. На изъятые товарно-материальные ценности наложен арест", – рассказали правоохранители.

В Украине разоблачили "опасную" АЗС

Ранее же в Киеве разоблачили подпольную АЗС – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива. Во время обысков на ней было изъято, среди прочего, свыше 6,3 тонны ресурса, а специальное оборудование – демонтировано. В настоящее время работа заправки остановлена.

До этого же в Киеве разоблачили еще одну АЗС, которая работала без необходимых документов. По результатам проведенного обыска на заправке были изъяты:

более 7,3 тыс. литров бензина;

3,2 тыс. литров дизтоплива;

5 топливораздаточных комплексов;

деньги, "полученные от противоправной деятельности";

финансово-хозяйственная документация;

компьютерная техника;

черновые записи.

"Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет почти полмиллиона гривен. Устанавливаются лица и хозяйствующие субъекты, причастные к незаконной деятельности", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, наладившего работу нелегальной АЗС в Обуховском районе на Киевщине. В частности, он продавал украинцам бензин А-95 и дизтопливо без паспортов качества и документов об их происхождении.

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