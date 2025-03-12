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Украинцам вместо топлива заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
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Украинцам вместо топлива заливали фальсификат

В Волынской области разоблачили подпольных торговцев дизтопливом сомнительного качества. Одни из них продавали топливо прямо из установленных в автомобиле специальных емкостей на 1 000 литров – по заниженной цене.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что указанные емкости были оборудованы:

  • системами перекачки;
  • топливораздаточными пистолетами.

"Этим автомобилем они приезжали к покупателям на заранее оговоренное место. Продавали подакцизный товар по цене значительно ниже рыночной", – говорится в сообщении.

В Волынской области разоблачили подпольных торговцев дизтопливом сомнительного качества

Кроме того, отмечается, был разоблачен еще один местный житель, который торговал дизельным топливом, не имея соответствующей лицензии.

"Детективы БЭБ провели санкционированные обыски по двум упомянутым фактам реализации подакцизных товаров. В результате было обнаружено и изъято более 10 тонн дизельного горючего сомнительного качества, талоны почти на 70 тыс. литров горючего, наличные, 138 платежных карт разных банков, черновые записи и т.д. На изъятые товарно-материальные ценности наложен арест", – рассказали правоохранители.

В Украине разоблачили "опасную" АЗС

Ранее же в Киеве разоблачили подпольную АЗС – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива. Во время обысков на ней было изъято, среди прочего, свыше 6,3 тонны ресурса, а специальное оборудование – демонтировано. В настоящее время работа заправки остановлена.

В Украине разоблачили "опасную" АЗС

До этого же в Киеве разоблачили еще одну АЗС, которая работала без необходимых документов. По результатам проведенного обыска на заправке были изъяты:

  • более 7,3 тыс. литров бензина;
  • 3,2 тыс. литров дизтоплива;
  • 5 топливораздаточных комплексов;
  • деньги, "полученные от противоправной деятельности";
  • финансово-хозяйственная документация;
  • компьютерная техника;
  • черновые записи.

"Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет почти полмиллиона гривен. Устанавливаются лица и хозяйствующие субъекты, причастные к незаконной деятельности", – рассказали правоохранители.

В Киеве разоблачили АЗС, которая работала без необходимых документов

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, наладившего работу нелегальной АЗС в Обуховском районе на Киевщине. В частности, он продавал украинцам бензин А-95 и дизтопливо без паспортов качества и документов об их происхождении.

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