Украинцам стоит готовиться к новым ценам на бензин: что будет происходить на АЗС в ближайшие дни

За выходные в Украине существенно подорожал бензин А-95. Так, в понедельник 21 апреля они продают его в среднем по 54,33 грн/л, что сразу на 88 коп. превышают цену пятницы, 18 апреля. Впрочем, в экспертной среде ожидают, что на текущей неделе (21-27 апреля) заправки снизят стоимость ресурса – при чем существенно. По прогнозам, удешевление составит около 1 грн.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: дело в том, что топливо, которые заправки закупили по дешевым ценам, "уже доехало".

Впрочем, подчеркивается, обострение ситуации на Ближнем Востоке может вернуть "котировки нефти Brent до 70 долларов/баррель. Результатом чего, отмечается, может стать торможение процесса удешевления.

"Математически сети АЗС должны с понедельника снизить цену на 1 грн/л. А сделают ли они это, когда нефть снова смотрит в сторону роста, сказать сложно", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

В свою очередь, топливный эксперт Сергей Куюн отметил: если же до конца апреля стоимость нефти Brent продержится на уровне 65 долларов/баррель, то в мае следует ожидать значительного удешевление бензина а Украине. По его прогнозу, цены снизятся на 3 грн/л.

Вместе с тем, подчеркивает он, на текущей неделе украинцам также следует ожидать удешевления ресурса. Как и Леушкин, эксперт прогнозирует его на уровне 1 грн/л.

"Снижение на одну гривну мы на прошлой неделе уже прошли, поэтому где-то в пределах гривни они могли бы двигаться и на этой неделе. Несмотря на рост курса евро, такие возможности есть", – рассказал Куюн.

Сколько стоит бензин на украинских АЗС сегодня

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", 22 апреля крупные сети АЗС разливают ресурс по 49,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

SOCAR – 56,66 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 49,95 грн/л. А также:

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50 грн/л;

RLS – 50,4 грн/л;

Mango – 50,99 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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