Украинцам раздают дешевые кредиты на собственное жилье: какие условия для участников

Из-за полномасштабной агрессии Россию тысячи украинцев остались без имущества и крыши над головой. Поэтому в пределах государственной программы есть обитель внутренне перемещенные лица могут получить кредит на приобретение жилья на льготных условиях. OBOZ.UA узнал условия участия в программе, а также как подать заявку и что делать, когда придет ответ.

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Льготная ипотека для ВПЛ: какие условия кредитов на жилье для переселенцев Льготная ставка: 3% годовых на весь срок кредита.

Срок кредитования: до 30 лет (но не дольше чем до достижения 65 лет тем, кому предоставляется кредит).

Максимальная площадь жилья: не более 52,5 кв. м на семью из 1-2 человек, и +21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Выбрать жилье можно самостоятельно, но оно должно отвечать условиям программы

Первый взнос: минимум 6% стоимости жилья. Обратите внимание : после уплаты ежемесячного платежа ежемесячный доход семьи должен оставаться не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Кто может использовать программу?

ВПЛ, которые не имеют жилья на подконтрольной территории Украины.

ВПЛ, которые раньше не принимали участия в других жилищных государственных программах.

Как подать заявление на участие?

Зарегистрируйтесь на портале Дія.

Перейдите в раздел " Кредит на жилье для ВПЛ ".

Подайте заявление. Большинство данных из госреестров подтянется автоматически.

Если подтянулись не все данные, перейдите по ссылке в письме, которое придет по результатам проверки и продолжите подачу заявки.

Что делать после подачи заявки?

Решение об участии в программе Госмолодежь пришлет в течение одного рабочего дня. Оно может быть как о включении в реестр, так и с отказом – в таком случае будет извещено его причиной.

За более подробной информацией об отказе нужно обратиться в ближайшее региональное отделение Госмолодежилья, по телефону 044 363 10 81 или написать письмо на email: [email protected].

Те, кого включат в реестр кандидатов на получение услуги, начнут участие в отборе победителей, которых будет выбирать Госмолодежь методом случайного выбора чисел. Дата проведения розыгрышей будет сообщена заблаговременно.

Что делать тем, кто передумал участвовать в программе?

Чтобы отказаться от участия, нужно перейти на портал Действие.

В разделе "Кредит на жилье для ВПЛ" можно подать заявку на исключение себя из реестра кандидатов.

Подтверждение исключения поступит в кабинет гражданина и указанную электронную почту.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в парламенте Украины планируется принятие ряда законодательных решений, чтобы сделать покупку собственного жилья более доступным. В частности будет расширена программа есть Обитель, принята аренда с правом выкупа и введены жилищные кооперативы.

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