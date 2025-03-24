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Украинцам раздают дешевые кредиты на собственное жилье: какие условия для участников

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
3,2 т.
Как получить льготный кредит на жилье переселенцам

Из-за полномасштабной агрессии Россию тысячи украинцев остались без имущества и крыши над головой. Поэтому в пределах государственной программы есть обитель внутренне перемещенные лица могут получить кредит на приобретение жилья на льготных условиях. OBOZ.UA узнал условия участия в программе, а также как подать заявку и что делать, когда придет ответ.

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Льготная ипотека для ВПЛ: какие условия кредитов на жилье для переселенцев

  • Льготная ставка: 3% годовых на весь срок кредита.
  • Срок кредитования: до 30 лет (но не дольше чем до достижения 65 лет тем, кому предоставляется кредит).
  • Максимальная площадь жилья: не более 52,5 кв. м на семью из 1-2 человек, и +21 кв. м на каждого следующего члена семьи.
  • Выбрать жилье можно самостоятельно, но оно должно отвечать условиям программы
  • Первый взнос: минимум 6% стоимости жилья.

Обратите внимание : после уплаты ежемесячного платежа ежемесячный доход семьи должен оставаться не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Кто может использовать программу?

  • ВПЛ, которые не имеют жилья на подконтрольной территории Украины.
  • ВПЛ, которые раньше не принимали участия в других жилищных государственных программах.

Как подать заявление на участие?

  • Зарегистрируйтесь на портале Дія.
  • Перейдите в раздел " Кредит на жилье для ВПЛ ".
  • Подайте заявление. Большинство данных из госреестров подтянется автоматически.
  • Если подтянулись не все данные, перейдите по ссылке в письме, которое придет по результатам проверки и продолжите подачу заявки.

Что делать после подачи заявки?

  • Решение об участии в программе Госмолодежь пришлет в течение одного рабочего дня. Оно может быть как о включении в реестр, так и с отказом – в таком случае будет извещено его причиной.
  • За более подробной информацией об отказе нужно обратиться в ближайшее региональное отделение Госмолодежилья, по телефону 044 363 10 81 или написать письмо на email: [email protected].
  • Те, кого включат в реестр кандидатов на получение услуги, начнут участие в отборе победителей, которых будет выбирать Госмолодежь методом случайного выбора чисел. Дата проведения розыгрышей будет сообщена заблаговременно.

Что делать тем, кто передумал участвовать в программе?

  • Чтобы отказаться от участия, нужно перейти на портал Действие.
  • В разделе "Кредит на жилье для ВПЛ" можно подать заявку на исключение себя из реестра кандидатов.
  • Подтверждение исключения поступит в кабинет гражданина и указанную электронную почту.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в парламенте Украины планируется принятие ряда законодательных решений, чтобы сделать покупку собственного жилья более доступным. В частности будет расширена программа есть Обитель, принята аренда с правом выкупа и введены жилищные кооперативы.

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