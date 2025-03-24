Украинцам раздают дешевые кредиты на собственное жилье: какие условия для участников
Из-за полномасштабной агрессии Россию тысячи украинцев остались без имущества и крыши над головой. Поэтому в пределах государственной программы есть обитель внутренне перемещенные лица могут получить кредит на приобретение жилья на льготных условиях. OBOZ.UA узнал условия участия в программе, а также как подать заявку и что делать, когда придет ответ.
Кто может использовать программу?
- ВПЛ, которые не имеют жилья на подконтрольной территории Украины.
- ВПЛ, которые раньше не принимали участия в других жилищных государственных программах.
Как подать заявление на участие?
- Зарегистрируйтесь на портале Дія.
- Перейдите в раздел " Кредит на жилье для ВПЛ ".
- Подайте заявление. Большинство данных из госреестров подтянется автоматически.
- Если подтянулись не все данные, перейдите по ссылке в письме, которое придет по результатам проверки и продолжите подачу заявки.
Что делать после подачи заявки?
- Решение об участии в программе Госмолодежь пришлет в течение одного рабочего дня. Оно может быть как о включении в реестр, так и с отказом – в таком случае будет извещено его причиной.
- За более подробной информацией об отказе нужно обратиться в ближайшее региональное отделение Госмолодежилья, по телефону 044 363 10 81 или написать письмо на email: [email protected].
- Те, кого включат в реестр кандидатов на получение услуги, начнут участие в отборе победителей, которых будет выбирать Госмолодежь методом случайного выбора чисел. Дата проведения розыгрышей будет сообщена заблаговременно.
Что делать тем, кто передумал участвовать в программе?
- Чтобы отказаться от участия, нужно перейти на портал Действие.
- В разделе "Кредит на жилье для ВПЛ" можно подать заявку на исключение себя из реестра кандидатов.
- Подтверждение исключения поступит в кабинет гражданина и указанную электронную почту.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в парламенте Украины планируется принятие ряда законодательных решений, чтобы сделать покупку собственного жилья более доступным. В частности будет расширена программа есть Обитель, принята аренда с правом выкупа и введены жилищные кооперативы.
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