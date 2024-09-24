Украинцам рассказали, как супермаркеты могут "обманывать" с помощью ценников: что должно быть указано

Информация на ценнике товара должна быть точной, понятной, лаконичной и не вводить в заблуждение покупателя. К примеру, из нее должно быть точно в понятно, за какой вес указана стоимость. Нарушение же этих правил магазинами и супермаркетами может стать причиной для привлечения их к ответственности.

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Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Там отметили:

оформление средств информирования о ценах – собственно, ценников – "производится до поступления товара в торговый зал";

до начала работы сотрудники магазина должны проверить наличие и правильность оформления ценников.

В целом же, на ценниках и указателях цен для продовольственных товаров должны быть отмечены несколько позиций. В частности:

Для весовых товаров.

Название товара, сорт, цена за один килограмм или за 100 граммов.

Для товаров или напитков, продаваемых на разлив.

Название товара или напитка, сорт, цена за единицу емкости или единицу веса.

Для искусственных товаров и напитков в бутылках.

Название товара или напитка, вес или емкость, сорт, цена за штуку.

Для расфасованных товаров.

Название товара, сорт, цена за один килограмм или за сто граммов, вес единицы расфасовки, цена за единицу расфасовки.

"Очень важно соблюдать эти простые правила во избежание неприятных ситуаций, когда потребитель цену за 100 грамм принимает за цену за 1 килограмм. Если вы считаете, что ваши права потребителя нарушены и предприятие отказывается удовлетворить ваши требования в соответствии с действующим законодательством – обращайтесь в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы (по ссылке. – Ред.)", – отметили в Госпродпотребслужбе.

Как в супермаркетах нарушают права украинцев

В то же время, в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей. Для этого используются весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали эксперты "Защиты прав потребителей".

Если же товар продается на рынке, подчеркивается, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках, "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

В то же время, отмечается, если исправность измерительного прибора не подтверждена, ваши права как потребителя оказываются нарушенными. В связи с чем можно обратиться в:

Госпродпотребслужбу;

суд.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, магазины и супермаркеты должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары. Причем даже если те были проданы по акции. Отказ это делать противоречит законодательным нормам.

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