На АЗС украинцам вместо топлива заливали фальсификат: где заливали "бодягу"

В Черновицкой области будут судить организатора продажи фальсифицированного топлива. Ему грозит штраф от 85 000 до 170 000 грн. Саму же "бодягу" должны уничтожить.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

Подозреваемый организовал продажу фальсифицированных горюче-смазочных материалов на 2-х подконтрольных ему АЗС.

Как установила экспертиза, топливо, которое продавали на этих заправках, не отвечало требованиям государственных стандартов.

"В ходе проведения санкционированных обысков на АЗС детективы изъяли деньги, регистрационно-разрешительные документы, черновые записи, компьютерную технику. И 8 тонн фальсифицированного топлива", – говорится в сообщении.

В настоящее время, отмечается, организатор продажи фальсифицированного топлива уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в суд с обвинительным актом.

На сотнях АЗС продают фальсификат

В целом, больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%. Среди лидеров, по данным Нафтогазовой Ассоциации Украины, также:

Одесская область – 42 нелегальные АЗС (10%);

Ивано-Франковская – 41 (10%);

Киевская – 31 (7%);

Днепропетровская – 29 (7%);

Николаевская – 28 (7%);

Харьковская – 27 (6%).

"Нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры. ... Нелегальные игроки рынка продают контрафактное топливо, избегают уплаты налогов и игнорируют требования безопасности как для окружающих, так и для собственных работников", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же, правоохранители в Киевской области "накрыли" нелегальную АЗС, на которой продавали незаконно произведенное топливо – в частности, бензин и дизель. Действовала она в Крюковщине.

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