Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин: к чему готовятся АЗС

За выходные украинские АЗС не изменили цены на бензин А-95. В понедельник 28 июля они продают его в среднем по 59,04 грн/л – как и в пятницу 25 числа. В экспертных кругах же считают, что в течение текущей недели (28 июля – 3 августа) заметных изменений в стоимости топлива не произойдет.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: дело в том, что в настоящее время "напряжение, которое было на оптовом рынке бензина, спало".

В частности, по словам, основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, ситуация с уровнем воды в Дунае улучшилась. Что дало возможность поставщикам заводить в Дунайские порты большие танкеры.

Напомним: ранее обмеление Дуная привело к определенному дефициту топлива – ведь, в частности, объемы, которые должны были зайти в страну этим путем, например, 22 июля, раскупили гораздо раньше. Поэтому те, кто не успел его приобрести, фактически, остались ни с чем.

Тем не менее, подчеркивается, несмотря на улучшившуюся ситуацию с поставками топлива по Дунаю, а также прогнозы по снижению стоимости бензина в опте, "сейчас нет предпосылок для снижения розничных цен". Т.е., ожидать удешевления бензина на АЗС не стоит.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 28 июля крупные сети разливают бензин по 54,19-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,82 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,19 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, во многих регионах Украины фиксируется продажа фальсифицированного топлива – в частности бензина. Один из последних таких случаев был зафиксирован в Киевской области – там было налажено как производство "бодяги", так и ее реализацию через сеть подконтрольных АЗС.

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