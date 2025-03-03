Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин: чего ожидать в ближайшие дни

За выходные украинские АЗС снизили цены на бензин А-95 – однако практически незаметно. В понедельник 3 марта они продают его в среднем по 56,89 грн/л, что на 2 коп. дешевле, чем было в пятницу 28 февраля. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни цены на ресурс снизятся более заметно – на 10 коп./л.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: также АЗС могут запустить праздничные акции со щедрыми скидками до 8 марта.

В целом же, подчеркивается, в марте не ожидается существенных изменений на рынке топлива. А потому "цены будут колебаться с учетом нефтяных котировок".

"Думаю, что спрос будет низким, потому что это еще один зимний месяц. Кроме того, никто не будет завозить в страну больших объемов топлива в посевную, поскольку из-за волатильности на нефтяных рынках есть риски завезти топливо по более дорогой цене и потом остаться в минусе", – рассказал эксперт Сергей Куюн.

В то же время, отметил он, потенциал к снижению цены в 1 грн/л все еще сохраняется. Однако сети АЗС не спешат делать шаги в этом направлении.

Со своей стороны, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказал, что в оптовом сегменте в марте ожидается небольшое снижение цен. При этом он подчеркнул: несмотря на то, что аграрии активизируют закупку горючего на посевную, "это не скажется на розничном рынке".

"На этой неделе возможно снижение цен на 10 коп./л. Помимо этого, сети могут запустить праздничные акции со щедрыми скидками до 8 марта", – резюмировали авторы материала.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 3 марта крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, наладившего работу нелегальной АЗС в Обуховском районе на Киевщине. В частности, он продавал украинцам бензин А-95 и дизтопливо без паспортов качества и документов об их происхождении.

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