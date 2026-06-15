Украинцам продают фрукты с плесенью и зелень с нитратами: какие продукты не стоит покупать

В Украине наступил период, когда свежие овощи и фрукты становятся все более доступными, но вместе с тем растет риск приобрести продукцию с превышением нормы содержания нитратов или с плесенью. Причем нарушения стандартов качества выявлены как на стихийных рынках, так и в сетях супермаркетов.

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Об этом на своем YouTube-канале заявил директор Союза потребителей Украины Максим Несмянов. В подтверждение своих слов он опубликовал результаты лабораторной проверки отобранных овощей, фруктов и ягод.

Зеленый картофель и "благородные нектарины"

Первым на очереди оказался молодой картофель из одного из киевских "Ашанов". Несмотря на существенную скидку (цена составляла фактически 20 грн/кг вместо 82,25 грн/кг) и допустимую норму нитратов (119,5 мг/кг при максимально допустимых 250 мг/кг), часть овощей оказалась зеленой, что является признаком повышенного содержания соланина.

Соланин – это нейротоксин, который разрушает эритроциты в крови. Он не разрушается при термообработке и, в зависимости от количества потребленного вещества, может вызывать различные последствия – от тошноты до нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Наличие зеленых участков на кожуре картофеля является нарушением органолептических показателей и действующих требований и стандартов качества продуктов. Впрочем, Несмянов отмечает, что лаборатория Госпродпотребслужбы не проводит проверку на соланин.

"Просто имейте в виду: покупать такой картофель даже со скидками опасно. "Ашану" такое продавать нельзя", – подчеркивает автор.

Кроме того, в этом же магазине были обнаружены нектарины с плесенью.

Базар с "обвесом"

Следующим пунктом проверки стал обычный базар с точками стихийной торговли. Здесь блогер приобрел свежую черешню по цене 160 грн/кг. Лабораторный анализ показал хороший результат: содержание нитратов в ягоде составляло всего 40 мг/кг (при максимально допустимой норме до 60 мг/кг).

Но, несмотря на идеальную химическую чистоту продукта, вопросы у экспертов вызвал сам процесс продажи, а именно точность взвешивания. При проверке торговой точки с помощью контрольных весов выяснилось, что стартовый вес пустых весов был выставлен на отметку +20 граммов.

"Домашний" латук с гигантской дозой нитратов

Также на этом рынке авторы купили и сдали на проверку салат латук, который пожилая женщина продавала как домашнюю продукцию. Лабораторный анализ показал практически 3000 мг/кг нитратов. Хотя для листовых овощей по стандартам допускается концентрация до 5000 мг/кг, для большинства других видов зелени лимит значительно ниже — до 2000 мг/кг. Это ставит под сомнение "натуральность" выращивания.

Несмянов отмечает, что в столице давно работает схема перепродажи: дельцы берут на реализацию крупные оптовые партии непроверенных ранних овощей или ягод, которые никто не контролировал, и продают их в стихийных точках через пожилых людей, чтобы имитировать продажу экологического "домашнего" урожая с собственного огорода. Чтобы избавиться от добавок, нужно замочить такие овощи в чистой воде на 10 минут.

Перебитые наклейки на арбузах

В супермаркете "Велмарт" эксперты обнаружили, что разрезанные пополам арбузы продавались прямо с открытых полок по полной цене (130 грн/кг), без использования холодильного оборудования.

Кроме того, на пленке была заметна двойная маркировка –, свежие ценники наклеивали прямо на старые, чтобы скрыть реальную дату нарезки. На момент съемки товар без надлежащего охлаждения простоял в зале уже двое суток, хотя по санитарным нормам такой продукт может храниться в тепле не более 6 часов.

Также выяснилось, что торговая сеть не имеет официальных технических условий на порционную нарезку бахчевых культур, что делает этот процесс полностью незаконным.

Нитратная клубника из супермаркета

В том же "Велмарте" авторы также проверили клубнику, которая продавалась на развес по цене 229-249 грн/кг, а также в корзинах по цене 109 грн. Результат – визуальный брак (большое количество гнилых ягод) и проваленный тест на химическую безопасность.

Лабораторное исследование зафиксировало в клубнике содержание нитратов на уровне 86 мг/кг ( при максимально допустимой безопасной норме – 60 мг/кг). Это делает продукт токсичным и непригодным для бесконтрольного употребления – особенно детьми.

Элитная малина с "богатой" плесенью

Также внимание авторов привлекла свежая малина в "Велмарте". Несмотря на ультрапремиальный ценник (190 гривен за корзинку весом 125 граммов, то есть в пересчете 1500 грн/кг), визуальное состояние товара оказалось катастрофическим. Контейнеры на полках были массово заполнены полностью гнилой и покрытой густым слоем серой плесени ягодой.

Макс Несмянов подчеркивает, что такой товар должен подлежать утилизации. Но администрация магазина даже не пыталась снять его с продажи.

В каких продуктах не выявлено нарушений

Молодая капуста ("АТБ"): химический анализ зафиксировал содержание нитратов на уровне 845 мг/кг, что полностью укладывается в официальную норму для ранней капусты (до 900 мг/кг), однако эксперт напоминает, что для дополнительной безопасности стоит очищать верхние листья и не употреблять кочан, где концентрация удобрений самая высокая.

химический анализ зафиксировал содержание нитратов на уровне 845 мг/кг, что полностью укладывается в официальную норму для ранней капусты (до 900 мг/кг), однако эксперт напоминает, что для дополнительной безопасности стоит очищать верхние листья и не употреблять кочан, где концентрация удобрений самая высокая. Бананы ("АТБ") прошли проверку с идеальным результатом – всего 67 мг/кг нитратов.

прошли проверку с идеальным результатом – всего 67 мг/кг нитратов. Импортный чеснок ("Фора"): содержание нитратов составило 70 мг/кг (при норме до 308 мг/кг), а уровень тяжелых металлов (свинца и кадмия) зафиксирован на минимальных отметках.

содержание нитратов составило 70 мг/кг (при норме до 308 мг/кг), а уровень тяжелых металлов (свинца и кадмия) зафиксирован на минимальных отметках. Свежие огурцы ("Велмарт") продемонстрировали один из лучших результатов проверки – содержание нитратов составило менее 36 мг/кг, что почти в десять раз меньше максимально допустимой нормы для ранних огурцов.

продемонстрировали один из лучших результатов проверки – содержание нитратов составило менее 36 мг/кг, что почти в десять раз меньше максимально допустимой нормы для ранних огурцов. Свежие помидоры ("Велмарт) по цене 60 грн/кг успешно прошел визуальный контроль – томаты имели свежий вид и высокое качество.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Несмянов проверил на качество образцы популярных в Украине сосисок. Как отличить фальсификат и какую продукцию следует обходить стороной, читайте в материале на нашем сайте.

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