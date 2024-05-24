Украинцам продавали "паленый" алкоголь: где был риск купить поддельные коньяк и виски

Правоохранители "накрыли" подпольный цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных изделий. Фигурант обустроил нежилое помещение, где смешивал спирт с разными красителями и пищевыми добавками. После этого продавал напитки под видом коньяка и виски по всей области.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Там отметили:

находился цех в Одесской области;

продавали фальсификат через вебсайт и социальную сеть Instagram.

"Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированных ликероводочных изделий. Вся продукция направлена на экспертизу", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по делу было проведено 16 обысков – ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,7 млн грн. В частности, были изъяты:

насосы для перегона спиртосодержащих жидкостей;

более полутора тысяч литров спирта;

незаконно изготовленные ликероводочные изделия;

деньги;

тетрапаки;

пустые бочки объемом 50 л, 80 л и 100 л.

Подделывали алкоголь и в Волынской области

Ранее же детективы БЭБ разоблачили подпольное производство алкоголя в Волынской области. Свою продукцию делки продавали по всей стране под видом более 50 известных мировых брендов.

"Группа лиц организовала работу завода по производству алкоголя более 50 известных мировых брендов. Нелегально изготовленную продукцию отправляли по почте по всей Украине. Оборудование по изготовлению и разливу ликероводочных изделий демонтировано. Примерная стоимость изъятого составляет около 5 млн грн", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого же БЭБ пресеекло незаконную деятельность подпольного производства алкогольных напитков в одном из районов Одессы. Его организатор делал на основе спирта напиток, который продавал под видом брендированных водки, коньяка или виски.

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