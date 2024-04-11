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Украинцам продавали фальшивые доллары: где можно было получить подделку

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
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Украинцам продавали фальшивые доллары

Правоохранители задержали фальшивомонетчика, который продавал украинцам поддельные доллары. Он действовал во Львовской области и намеревался сбыть 6 000 долларов.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: до задержания мошенник уже успел продать 300 долларов.

Правоохранители задержали фальшивомонетчика, который продавал украинцам поддельные доллары

"Правоохранители разоблачили мужчину во время контрольной закупки. Установлено, что житель Львова продал 300 долларов США. Детективы БЭБ провели обыски по месту жительства фигуранта и обнаружили еще 200 долларов с признаками подделки. В общей сложности задержанный планировал продать 6 000 долларов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время фальшивомонетчику объявлено о подозрении. Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фальшивых долларов стало больше

В то же время, признали в свою очередь в НБУ, фальшивомонетчики активно подсовывают украинцам поддельные доллары – в 2023 году на их дою выпало 97% фальшивых банкнот среди всех иностранных валют. При этом чаще всего поддельными оказывались деньги крупных номиналов. В частности:

  • 100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр;
  • 50 долларов – 7%.

В целом же, отметили в регуляторе, в 2023 году было выявлено менее 700 фальшивых банкнот иностранной валюты. Что немногим больше, чем в 2022-м, когда таких купюр было найдено около 600-т.

Впрочем, отмечается, говорить о какой-либо масштабной угрозе рынку и финансовой системе нельзя. "Уровень подделывания банкнот иностранной валюты в прошлом году был низким", – констатировали в Нацбанке.

Где мошенники раздают фальшивые доллары

Получить же фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена, либо же на черном рынке – покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

"Продавали фальшивые деньги небольшими партиями непосредственно жителям региона. И сдавали в пункты обмена валют", – рассказали в Нацполиции.

Мошенники продают украинцам фальшивые доллары

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году мошенники распространяли среди украинцев и фальшивые гривни. Чаще всего – банкноты старого образца, выпущенные до 2015 года.

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