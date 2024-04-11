Украинцам продавали фальшивые доллары: где можно было получить подделку

Правоохранители задержали фальшивомонетчика, который продавал украинцам поддельные доллары. Он действовал во Львовской области и намеревался сбыть 6 000 долларов.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: до задержания мошенник уже успел продать 300 долларов.

"Правоохранители разоблачили мужчину во время контрольной закупки. Установлено, что житель Львова продал 300 долларов США. Детективы БЭБ провели обыски по месту жительства фигуранта и обнаружили еще 200 долларов с признаками подделки. В общей сложности задержанный планировал продать 6 000 долларов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время фальшивомонетчику объявлено о подозрении. Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фальшивых долларов стало больше

В то же время, признали в свою очередь в НБУ, фальшивомонетчики активно подсовывают украинцам поддельные доллары – в 2023 году на их дою выпало 97% фальшивых банкнот среди всех иностранных валют. При этом чаще всего поддельными оказывались деньги крупных номиналов. В частности:

100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 7%.

В целом же, отметили в регуляторе, в 2023 году было выявлено менее 700 фальшивых банкнот иностранной валюты. Что немногим больше, чем в 2022-м, когда таких купюр было найдено около 600-т.

Впрочем, отмечается, говорить о какой-либо масштабной угрозе рынку и финансовой системе нельзя. "Уровень подделывания банкнот иностранной валюты в прошлом году был низким", – констатировали в Нацбанке.

Где мошенники раздают фальшивые доллары

Получить же фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена, либо же на черном рынке – покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

"Продавали фальшивые деньги небольшими партиями непосредственно жителям региона. И сдавали в пункты обмена валют", – рассказали в Нацполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году мошенники распространяли среди украинцев и фальшивые гривни. Чаще всего – банкноты старого образца, выпущенные до 2015 года.

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