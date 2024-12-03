Украинцам приготовили новый курс доллара: сколько будет стоить в 2025-м

В Украине курс доллара по отношению к национальной валюте на следующий год может колебаться от 43 до 47,7 грн за доллар. Подобные прогнозы озвучивают ключевые аналитики и государственные ведомства. В то же время, утвержденный в бюджете прогноз правительства предусматривает средний курс в 45 грн за доллар.

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Как говорится в последних оценках МВФ, на следующий год доллар в Украине будет стоить 45 грн. Этот прогноз отвечает ожиданиям правительства. При этом далеко не все аналитические агентства разделяют следующие прогнозы. Также следует отметить, что правительственные прогнозы далеко не всегда соответствуют реальному курсу доллара. Обычно оценки правительства пессимистичнее.

Однако бывают исключения, например, в бюджете на 2022 год закладывали курс доллара в 28,7 грн, однако из-за начала полномасштабной войны доллар подорожал в 2022-м уже до 36,9 грн.

В ICU свой прогноз по стоимости валют опубликовали еще в августе этого года. Их оценки не включают в себя официальные прогнозы. Следовательно, по их оценкам доллар в следующем году будет стоить 47,7 грн.

В Dragon Capital озвучили более положительные отметки. Так, среднегодовой курс по их оценкам должен составлять 43 грн. "Ожидая, что Нацбанк начнет ослаблять монетарную политику во второй половине 2025 года, в частности, за счет возвращения к практике управляемой девальвации гривны, мы прогнозируем ослабление курса до 45 грн/долл США до конца 2025 года (-6,6% г/р) и оцениваем среднегодовой курс на уровне 43 грн/доллар", – оценивают аналитики.

Как ранее писал OBOZ.UA, замглавы НБУ Дмитрий Олейник инвестирует собственные средства не в гривневые ОВГЗ, а в номинированные в инвалюте. Недавно, 7 октября 2024 года, он отчитался перед НАПК (Нацагентством по предотвращению коррупции) о приобретении 1 октября 17 гособлигаций на общую сумму 704,2 тыс. грн.

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