Украинцам приготовили новые цены на квартиры: ситуация в 2024-м кардинально изменится, сколько будет стоить жилье

Аналитики прогнозируют в 2024 году рост цен как на первичном, так и на вторичном рынке. Новые квартиры могут подорожать на 15-20% в гривне (сейчас средняя стоимость в столице составляет 48 тыс. грн за квадрат), а квартира на вторичном рынке вырастет в цене на 7-10% (квадрат в зависимости от района стоит от 39, 3 тыс. грн).

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Как пишет издание delo, несмотря на военные действия и удорожание строительных работ в Киеве начал расти спрос на квартиры в новостройках. По данным ЛУН, по состоянию на декабрь 2023 г. около 77% жилых комплексов возобновили строительные работы. 83% новостроек открыты к продаже – 1490 ЖК по стране. Это также добавляет надежды: в довоенное время строительного бума в Украине одновременно продавались квартиры в 1700 новых ЖК.

Впрочем, эксперты прогнозируют рост цен даже не по спросу, а по экономическим причинам. Средняя цена квадрата в новостройках на декабрь 2023-го – 48 000 грн. В частности, по словам гендиректора девелоперской компании GREENOL Олега Приходько, ожидается скачок цен в 10-15% из-за удорожания себестоимости строительства и удорожания самих денег.

"Все зависит, на сколько вырастут в цене стройматериалы. Сегодня мы зависимы от иностранных инвестиций. У нас миллиарды вливают, а курс доллара ведет себя неадекватно. Строить дорого – потому и новое жилье в гривне точно будет дорожать, в долларе также – очень вероятно", – пояснил он.

Еще большее увеличение прогнозирует гендиректор ПБГ "Ковальская" Сергей Пилипенко. Стоимость новых квартир может вырасти ориентировочно на 15-20% в гривне.

В 2024 году на вторичном рынке столицы прогнозируют гораздо меньший ценовой рост. За последние годы этот сегмент переживает конкуренцию между "новой" (дома до 10 лет) и "старой" вторичкой – в основном это панельки и хрущевки. И последняя еще больше сдает позиции во время войны.

При попадании в новостройку, построенную по монолитно-каркасной технологии, разрушение есть, но дом стоит и может дальше полноценно функционировать в большинстве случаев. Старые панельные или кирпичные дома страдают гораздо больше. Это также влияет на выбор покупателя. "Учитывая это, мы ожидаем, что старый жилищный фонд останется в состоянии стагнации и цены двигаться не будут, по меньшей мере, в первой половине 2024-го. Относительно более современной вторичной недвижимости она будет расти в цене с определенной корреляцией с общим экономическим ростом. Большей популярностью пользуются дома комфорт-класса в районах с развитой инфраструктурой, введенные в эксплуатацию и с современным ремонтом. Таких квартир не очень много, спрос высок, поэтому они могут дорожать в 2024 году – 7-10%", – пояснил Герасимчук.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Киева в декабре 2023 года.

Голосеевский район – $1 740

Дарницкий район – $1 430

Деснянский район – $1 070

Днепровский – $1 410

Оболонский – $1 340

Печерский – $2 890

Подольский – $1 380

Святошинский – $1 010

Соломенский – $1 410

Шевченковский – $1 760

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине перечислили стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально поменялась.

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