Украинцам прекратят выдавать чеки за покупки: список магазинов и банков

В Украине запустили новый фискальный проект еЧек, который заключается в уменьшении объемов печати чеков и хранении их в электронном виде в банковских приложениях. На пилотном этапе функцией уже могут воспользоваться клиенты ПриватБанка, ПУМБ, VST bank и monobank при покупке в ряде сетевых торговых заведений.

Об этом сообщили в Кабинете министров. Это должно реально поддержать окружающую среду и бизнес, который ежегодно тратит на печать бумажных чеков миллионы гривен. Пилотная программа сервиса стартовала с 18 февраля.

"Продолжаем упрощать ведение бизнеса в Украине и поддерживать предпринимателей даже в условиях войны. Меньше бумаги – меньше лишних расходов", – говорится в сообщении.

Цель проекта

Поддержка бизнеса . Печать одного чека стоит 7 копеек, а только за 2025 год, по данным ГНС, украинские предприниматели напечатали более 9 млрд чеков. Если бы все они были электронными, это позволило бы сэкономить 630 млн грн.

. Печать одного чека стоит 7 копеек, а только за 2025 год, по данным ГНС, украинские предприниматели напечатали более 9 млрд чеков. Если бы все они были электронными, это позволило бы сэкономить 630 млн грн. Помощь окружающей среде. Кроме собственно использования древесины для производства термобумаги для печати чеков, ее обрабатывают бисфенолами, которые не подлежат переработке.

Как это работает

На первом этапе к тестированию присоединились торговые сети "Аврора", "Фора", Auchan и на АЗС "Укрнафта". На время тестирования они будут предоставлять покупателям и бумажный, и электронный чеки – последний будет храниться в мобильных приложениях клиентов четырех банков (если расплатиться картой банка):

ПриватБанка;

ПУМБ;

VST bank;

Monobank.

Чек будет храниться в цифровом формате после оплаты картой как в магазине, так и онлайн. Таким образом он будет всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.

Отмечается, что проект будет иметь преимущества для всех участников – покупателей, продавцов и банков. А именно:

поскольку цифровой чек имеет такую же юридическую силу, что и бумажный, он всегда доступен для возврата или гарантии, кроме того покупателям не нужно хранить бумажные чеки , а также проще отслеживать свои расходы ;

или гарантии, кроме того покупателям , а также ; продавцы уменьшат расходы на обслуживание бумажных чеков, ускорят обслуживание покупателей и повысят их доверие ;

на обслуживание бумажных чеков, покупателей и ; а банкам это предоставляет новые возможности для мобильного банкинга, улучшает лояльность клиентов и позволит интегрировать единый стандарт.

