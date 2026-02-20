Украинцам прекратят выдавать чеки за покупки: список магазинов и банков
В Украине запустили новый фискальный проект еЧек, который заключается в уменьшении объемов печати чеков и хранении их в электронном виде в банковских приложениях. На пилотном этапе функцией уже могут воспользоваться клиенты ПриватБанка, ПУМБ, VST bank и monobank при покупке в ряде сетевых торговых заведений.
Об этом сообщили в Кабинете министров. Это должно реально поддержать окружающую среду и бизнес, который ежегодно тратит на печать бумажных чеков миллионы гривен. Пилотная программа сервиса стартовала с 18 февраля.
"Продолжаем упрощать ведение бизнеса в Украине и поддерживать предпринимателей даже в условиях войны. Меньше бумаги – меньше лишних расходов", – говорится в сообщении.
Цель проекта
- Поддержка бизнеса. Печать одного чека стоит 7 копеек, а только за 2025 год, по данным ГНС, украинские предприниматели напечатали более 9 млрд чеков. Если бы все они были электронными, это позволило бы сэкономить 630 млн грн.
- Помощь окружающей среде. Кроме собственно использования древесины для производства термобумаги для печати чеков, ее обрабатывают бисфенолами, которые не подлежат переработке.
Как это работает
На первом этапе к тестированию присоединились торговые сети "Аврора", "Фора", Auchan и на АЗС "Укрнафта". На время тестирования они будут предоставлять покупателям и бумажный, и электронный чеки – последний будет храниться в мобильных приложениях клиентов четырех банков (если расплатиться картой банка):
- ПриватБанка;
- ПУМБ;
- VST bank;
- Monobank.
Чек будет храниться в цифровом формате после оплаты картой как в магазине, так и онлайн. Таким образом он будет всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.
Отмечается, что проект будет иметь преимущества для всех участников – покупателей, продавцов и банков. А именно:
- поскольку цифровой чек имеет такую же юридическую силу, что и бумажный, он всегда доступен для возврата или гарантии, кроме того покупателям не нужно хранить бумажные чеки, а также проще отслеживать свои расходы;
- продавцы уменьшат расходы на обслуживание бумажных чеков, ускорят обслуживание покупателей и повысят их доверие;
- а банкам это предоставляет новые возможности для мобильного банкинга, улучшает лояльность клиентов и позволит интегрировать единый стандарт.
Как уже сообщал OBOZ.UA, клиенты ПриватБанка теперь могут подключить eSIM от Kyivstar, Vodafone или lifecell прямо в Приват24 – без физической SIM-карты и посещения магазинов. Новая функция позволяет за несколько минут получить мобильную связь онлайн, что особенно удобно в случае потери SIM, переездов или нестабильных условий.
