Украинцам пересчитали цены на квартиры: ситуация изменилась по всей стране, старой стоимости больше не будет 

В Украине продолжается рост цен на рынке недвижимости. В первую очередь дорожает жилье в новостройках. За год цены выросли во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Одессе, Днепре. При этом в Киеве стоимость жилья практически не изменилась. В ближайшее время, уверены эксперты, рост цен продолжится.

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Об этом говорится в публикации "Фокуса". Так, за год цены во Львове выросли с 44,9 тыс. грн за квадрат до 480 тыс.; в Ивано-Франковске - 22,2 тыс. грн и 26,9 тыс. грн соответственно. В Ужгороде стоимость квадрата немного просела – с 39,9 тыс. грн до 39,2 тыс. грн. В Одессе средняя цена на первичке снизилась с 38 тыс. грн. осенью 2022-го до 36 тыс. грн. по состоянию на начало сентября, а в Днепре – с 43,2 тыс. грн. до 41,1 тыс. грн. Однако в Киеве, согласно данным ЛУН, средняя цена в новостройках за год практически не изменилась – 47,6 тыс. грн за квадрат осенью 2022 года по сравнению с 47 тыс. грн по состоянию на начало сентября 2023 года.

"Себестоимость строительства уже выросла более чем на 35%. Те, кто строят, по-настоящему чувствуют это на себе. Изменение логистических цепочек из-за потери производственных мощностей, релокации бизнесов, удорожания сырья, стоимости строительно-монтажных работ — вот объективные предпосылки плавного роста цен с начала года в диапазоне от 10 до 15%, в зависимости от региона", - считает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

В ближайшее время в столице и других городах страны цены на квартиры в новостройках будут расти, говорят опрошенные Фокусом эксперты. "Себестоимость строительства за последние полтора года выросла на 40%. Соответственно, и цены будут расти, потому что застройщик должен перекрыть себестоимость. В течение двух лет цены в гривне на квадратный метр новой квартиры вырастут на 40%", - уверена Анна Анисимова, руководитель отдела инвестиций и аналитики компании "Интергал-Буд".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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