Украинцам переписали зарплаты: кто и сколько зарабатывает в столице

В апреле 2025 года средняя зарплата в Киеве достигла 27500 грн, существенно превышая общеукраинский уровень. Больше всего зарабатывают менеджеры по продажам и водители, а рынок труда сохраняет положительную динамику роста.

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Об этом свидетельствуют данные одного из кадровых порталов. Рынок труда в Киеве продолжает демонстрировать положительную динамику, средняя заработная плата в столице в начале апреля 2025 составляет 27 500 грн, что существенно превышает средний показатель по Украине.

Аналитика портала свидетельствует о широком разбросе заработков, который зависит как от сферы деятельности, так и от конкретной должности. Самые высокие зарплаты получают специалисты в сфере продаж:

менеджер по продажам – 32 500 грн;

– 32 500 грн; торговый представитель – 32 500 грн;

– 32 500 грн; водитель – 30 000 грн;

– 30 000 грн; менеджер по работе с клиентами – 28 000 грн

Средняя зарплата для представителей технического или сервисного обслуживания также остается достаточно высоким. А именно:

повар – 25 000 грн;

– 25 000 грн; бухгалтер – 25 000 грн;

– 25 000 грн; официант – 22 300 грн;

– 22 300 грн; кладовщик – 22 000 грн;

– 22 000 грн; офис-менеджер – 21 500 грн;

– 21 500 грн; разнорабочий – 21 000 грн;

– 21 000 грн; администратор – 20 500 грн;

– 20 500 грн; кассир – 19 000 грн;

– 19 000 грн; бариста – 19 000 грн.

По сравнению с другими регионами Украины Киев уверенно держит лидерство по уровню средней зарплаты. В то же время, согласно аналитике, средняя заработная плата по стране выросла за год на 20%, или на 4 000 грн. Такая динамика свидетельствует об оживлении экономической активности, несмотря на все внешние вызовы.

Рост средних зарплат в столице является признаком не только экономического обновления, но и конкуренции за квалифицированную рабочую силу. Многие компании вынуждены поднимать оплату труда, чтобы удержать работников или привлечь новых.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинских пенсионеров активно привлекают к рынку труда из-за дефицита кадров, вызванного войной и миграцией молодежи. Их ищут на должности водителей, охранников, продавцов, уборщиков, кассиров, грузчиков, менеджеров по продажам, портных и разнорабочих.

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