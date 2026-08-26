Украинцам на АЗС заливали «бодягу» вместо бензина: где продавали фальсификат

В Днепре завершили досудебное расследование в отношении мужчины, который организовал подпольную автозаправочную станцию и торговал дизельным топливом сомнительного происхождения без каких-либо разрешений или лицензий. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности. Действия организатора нелегального бизнеса квалифицированы как незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины), за что предусмотрено наказание в виде штрафа – 5-10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 тыс. грн).

Схема деятельности и результаты обысков

Следствие установило, что фигурант арендовал площадку для хранения топлива, оборудовал её под АЗС и продавал дизельное топливо в розницу. Топливо закупалось у подпольных производителей – без сертификатов качества и документов о происхождении. В ходе обысков детективы изъяли:

около 1300 литров дизельного топлива ;

; две емкости для хранения и топливораздаточные колонки;

наличные средства, полученные от нелегальных продаж.

По результатам следственных действий подпольную станцию полностью демонтировали.

В Украину разрешили ввозить топливо с НПЗ, находящихся под санкциями

На фоне глобальных перебоев в поставках в Украину официально разрешили импортировать дизельное топливо, поступающее из портов и терминалов, ранее находившихся в санкционном списке. Первые партии топлива уже завезли в начале августа 2026 года.

Как сообщают СМИ, разрешение на беспрепятственное оформление Энергетическая таможня получила от Службы безопасности Украины. Это означает, что грузы с топливом из потенциально рискованных направлений не будут подвергаться дополнительным проверкам, а процедура обязательного отбора проб полностью отменена.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что суд обязал компанию "ОККО-Драйв" компенсировать ремонт двигателя стоимостью 65,9 тыс. грн клиенту, который заправился на одной из АЗС сети "ОККО". Поскольку он не расслышал, что именно ему предлагал залить заправщик, и сам не озвучил марку топлива, в его дизельный автомобиль залили бензин А-95.

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