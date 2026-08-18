В Украину ввезли "подсанкционное" дизтопливо? СМИ раскрыли новые правила для таможни

На фоне глобальных перебоев с поставками в Украину официально разрешили импортировать дизельное топливо, поступающее из портов и терминалов, которые ранее находились в санкционном списке. Первые партии топлива уже были завезены в начале августа 2026 года.

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Как сообщает enkorr, разрешение на беспрепятственное оформление Энергетическая таможня получила от Службы безопасности Украины. Это означает, что грузы топлива из потенциально рискованных направлений не будут подвергаться дополнительным проверкам, а процедура обязательного отбора проб полностью отменена.

Причины смягчения контроля

Ускорение поставок

Упрощение процедур должно разблокировать и ускорить импорт ресурса в условиях глобальных перебоев в цепочках поставок.

Запрет на экспорт из РФ

Введение запрета на экспорт дизельного топлива непосредственно из российских портов с 8 июля сделало дальнейшие жесткие проверки временно нецелесообразными.

Реакция рынка

Изменения в правилах существенно упростили логистику из портов и терминалов Турции и Саудовской Аравии. За первую половину августа в Украину уже поступило 22 тыс. тонн дизельного топлива индийского происхождения – это вдвое превышает весь объем импорта этого ресурса за предыдущие семь месяцев 2026 года.

12 тыс. тонн "дизеля" двумя партиями с турецкого терминала Opet в Мармаре импортировала "БРСМ-Нафта" ;

партиями с турецкого терминала Opet в Мармаре ; остальное поступило через Oil Terminal в румынской Констанце (куда в конце июля прибыл танкер с 41 тыс. тонн индийского топлива).

Однако, несмотря на снятие административных барьеров, операторы рынка прогнозируют сдержанный спрос на индийское топливо. Большинство крупных украинских сетей АЗС избегают закупок ресурса, который ранее находился под санкциями или имел сомнительную репутацию.

Участники рынка отмечают, что как только в терминалы в Констанце прибыли альтернативные грузы из Саудовской Аравии, Омана, Греции и Израиля, покупатели сразу отдали предпочтение этим направлениям, отказавшись от индийского продукта.

Как уже сообщал OBOZ.UA, если конфликт вокруг Ормузского пролива продлится, мировые цены на нефть могут снова резко вырасти, а это создаст новое давление на украинский рынок топлива. Осенью и зимой бензин и дизель могут вновь приблизиться к отметке 100 грн за литр, особенно если одновременно усилятся атаки на инфраструктуру и возникнут перебои с импортом. Сейчас цены на бензин колеблются в районе 76,95–86,49 грн/л.

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