Украинцам могут переписать цены на бензин и дизель: к чему готовить кошелек

В ближайшее время бензин и дизель в Украине подорожают минимум на 2 гривны за литр из-за исчерпанных запасов, более дорогих новых поставок и ажиотажного спроса. Дополнительное давление на цены создают морозы, активное использование генераторов и ослабление гривны, из-за чего топливо может вырасти в цене еще больше.

Об этом сообщил основатель компании, которая перевозит горюче-смазочные материалы, Дмитрий Леушкин в комментарии СМИ. Основная причина – массовое использование генераторов на фоне отключений электроэнергии.

По его словам, топливо, которое откладывалось "на конец месяца", ушло на автономное питание бизнеса, домохозяйств и критической инфраструктуры. В результате компаниям пришлось срочно закупать новые партии.

Дополнительное давление на рынок создало заявление первого вице-премьера — министра энергетики Дениса Шмыгаля о том, что запасов топлива в Украине хватит примерно на 20 дней. Хотя дефицита фактически не возникло, эта информация спровоцировала всплеск активности на заправках.

"Начали активно выгребать АЗС. Дефицита не произошло, но запасы существенно "подъели", и трейдерам пришлось быстро контрактовать новые объемы", – пояснил Леушкин. Ключевая проблема заключается в том, что новые партии топлива обходятся дороже предыдущих. Поставщики закладывают дополнительную наценку за срочность, ведь речь идет о быстрых контрактах, а не плановых закупках.

Кроме того, сильные морозы заставили импортеров активнее покупать дизель с так называемыми "арктическими" присадками. Такое топливо стоит дороже, но необходимо для стабильной работы техники при низких температурах.

По словам эксперта, свою роль играет и стратегия самих топливных компаний. Трейдеры ожидают дальнейшего роста мировых цен на нефть, а также стабильно высокого спроса на топливо для генераторов. Поэтому они уже сейчас пытаются заложить в стоимость будущие риски.

Результат – оптовая цена дизельного топлива за последнюю неделю выросла на 2 гривны и достигла около 49 грн за литр. Аналогичная динамика наблюдается и на рынке бензина.

Отдельным фактором подорожания стало ослабление гривны. Официальный курс доллара уже превысил 43 гривны, а евро – 50 гривен. Поскольку топливо в Украине импортное, валютные колебания напрямую влияют на его конечную стоимость.

Леушкин не исключает, что трейдеры могут дополнительно повысить цены еще на 1 гривну за литр, чтобы заранее компенсировать возможное дальнейшее обесценивание национальной валюты. По прогнозу эксперта, в течение ближайшей недели-двух цены на бензин и дизель на украинских АЗС вырастут минимум на 2 гривны за литр. И даже при стабилизации ситуации с электроснабжением возврат к предыдущим ценам пока не предвидится.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, рынок бензина и дизельного топлива в Украине остается полностью обеспеченным, а массовые отключения электроэнергии не создают угрозы дефицита. Благодаря диверсифицированной логистике, импорту и государственному контролю топливо стабильно поступает на АЗС без предпосылок для резких ценовых скачков.

