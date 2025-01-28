Украинцам массово выписывают огромные штрафы в Польше: правительство пожаловалось в Еврокомиссию

Министерство развития общин и территорий инициировало встречу с Европейской комиссией и польским правительством из-за того, что налоговики этой страны массово препятствуют международным грузовым перевозкам из Украины в страны Европейского Союза. Они необоснованно накладывают на украинских перевозчиков непомерно высокие штрафы, в частности из-за технических ошибок или отсутствия GPS-сигнала в течение нескольких минут.

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины. По этому поводу замминистра Сергей Деркач провел встречу с представителями профильных ассоциаций и компаниями, работающими в сфере логистики и грузовых перевозок.

Деркач назвал это самым большим вызовом, поскольку международные автомобильные грузовые перевозки играют стратегическое значение для экономики, обеспечения сил обороны и жизни граждан в целом. В условиях войны это является важным источником импорта необходимых товаров из-за границы и экспорта украинской продукции.

"На сегодняшний день наибольшим вызовом является функционирование польской цифровой системы SENT/RMPD, где обязаны регистрироваться все автомобильные перевозчики, везущие товары по территории Польши. Мы не ставим под сомнение необходимость регистрироваться в системе, но многие вопросы нуждаются в решении и урегулировании, в частности, непомерно высокие штрафы за технические ошибки или отсутствие нескольких минут GPS-сигнала", – подчеркнул Деркач.

Отмечается, что в Минразвития и профильные ассоциации поступило уже десятки обращений от перевозчиков по поводу необоснованных штрафов со стороны польских соответствующих органов. Министерство анализирует каждый такой случай и передает его Еврокомиссии и польской стороне для реагирования и принятия мер. Кроме того, в ближайшее время ожидается встреча с представителями Европейской комиссии и польской стороной, чтобы обеспечить справедливые условия для украинского бизнеса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с 1 ноября 2024 года в Польше введена обязательность регистрации всех транспортных перевозок в системе SENT/RMPD (Rejestr Monitorowania Przewozu Drogowego). С 13 января польская налоговая администрация начала активные проверки украинских перевозчиков – им выписывают непропорциональные штрафы, достигающие 12 тысяч злотых (120 тысяч грн). Кроме того, это может повлечь следующие негативные последствия:

задержка на таможне: транспортные средства задерживают до выяснения всех обстоятельств;

транспортные средства задерживают до выяснения всех обстоятельств; финансовые потери: большие штрафы ударяют по бюджету перевозчиков, уже работающих в сложных условиях;

большие штрафы ударяют по бюджету перевозчиков, уже работающих в сложных условиях; запрет на въезд: за повторные нарушения польские органы могут временно запретить перевозчикам доступ к польской территории.

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