Украинцам массово продавали поддельные батарейки Duracell: где можно было купить контрафакт

В Украине обнаружили и ликвидировали схему незаконного изготовления и продажи контрафактных батареек Duracell. Сумму ущерба, нанесенного правообладателю известного бренда, оценили в более 5 млн грн.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности(БЭБ) и Государственной пограничной службе Украины(ГПСУ). Поддельные элементы питания массово продавали по всей территории Украины, а также пытались "экспортировать" в страны Европейского Союза.

Как работал подпольный бизнес

Отмечается, что операцию инициировали после официального обращения американской компании Duracell Batteries BVBA, которая заявила о нарушении своих прав интеллектуальной собственности. Во время операции на Львовщине стало известно установили, что подпольная схема действовала в течение 2024-2025 годов:

закупка сырья: фигуранты импортировали в Украину более 1,4 млн единиц немаркированных элементов питания;

брендирование: в специально оборудованных помещениях на анонимную продукцию незаконно наносили фирменные знаки Duracell;

сбыт: готовую подделку поставляли на рынок и пытались вывозить в страны Европейского Союза под видом оригинальных батареек через налаженные каналы сбыта.

Всего в ходе расследования правоохранители подтвердили факт изготовления не менее 119,2 тыс. контрафактных батареек.

Что нашли во время обысков детективов

Во время проведения санкционированных обысков сотрудники Бюро экономической безопасности полностью заблокировали работу подпольного цеха и изъяли вещественные доказательства:

крупные партии уже готовых к продаже поддельных батареек ;

еще 41,7 тыс. заготовок элементов питания, которые фигуранты подготовили для нанесения логотипа;

специализированное оборудование, с помощью которого наносили чужую торговую марку;

, с помощью которого наносили чужую торговую марку; рулоны упаковочных материалов с незаконно скопированным американским брендом.

