Украинцам хотят выдавать кредиты на жилье по-новому: что может измениться

Новое украинское правительство разрабатывает ряд новых экономических инструментов для поддержки демографии, которая в условиях полномасштабной войны стала одной из самых серьезных угроз для страны. В частности, планируется внедрение системы градации процентных ставок по кредитам на жилье, приобретенное в рамках программы єОселя, в зависимости от количества детей: чем их больше – тем меньше семье придется переплачивать.

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Об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 21 августа, который транслировался каналом "Рада". Кроме того, он анонсировал внедрение обширного комплекса мер, направленных на поддержку именно семей с детьми.

Правила программы єОселя будут пересмотрены

На вопрос народного депутата Корецкий ответил, что правительство действительно рассматривает создание "в той или иной форме" механизма помощи новорожденным детям в будущем. Он не уточнил, какой именно инструмент может быть введен, но заверил, что уже в ближайшее время он будет представлен.

Премьер подчеркнул, что сложная ситуация с демографией в Украине находится в центре внимания его правительства. Поэтому для решения этой проблемы уже запланировано несколько различных программ.

"Например, в єОселі в ближайшее время будут снижены процентные ставки для первого ребенка, а для следующего ребенка они будут ещё ниже", – анонсировал Корецкий.

Кроме того, дети украинцев со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), родившиеся не на временно оккупированной, а на подконтрольной Украине территории, также смогут получить такой статус.

"С детьми вообще большой комплекс задач и нюансов. Но экономическая поддержка — в первую очередь, и на будущее – также", – заверил глава Кабмина.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцев могут освободить от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при покупке жилья за счет государственной компенсации за имущество, уничтоженное в результате войны – об этом говорится в законопроекте №11444, который комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал принять в первом чтении. Это должно не только снизить финансовую нагрузку на пострадавших граждан, но и ускорить восстановление жилого фонда, а также обеспечить прозрачность распределения государственной помощи.

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