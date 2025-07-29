Украинцам готовы платить более 70 тыс. грн: кого ищут работодатели и какие обязанности
Украинцы все чаще ищут подработку няней , сиделкой или домработницей, тогда как работодатели преимущественно ищут работников с опытом и рекомендациями. За няню с медицинским образованием, знанием языков или с проживанием готовы платить до 70 тысяч грн в месяц.
Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики OLX Работа. Наибольший всплеск заинтересованности произошел в сфере строительства.
В частности, количество откликов на вакансии разнорабочих выросло на 105% по сравнению с июнем прошлого года – сейчас это в среднем 23 отклика на одно объявление. Для сравнения, в июне 2024 года наибольшей популярностью пользовались вакансии продавца.
На втором месте – вакансии из категории "Начало карьеры", получающие около 25 откликов на одно объявление, это свидетельствует об активном спросе среди студентов и молодежи на сезонную работу в летний период. Кроме того, в Киеве стабильно высокий интерес к таким вакансиям:
- бариста;
- продавец;
- промоутер;
- водитель.
То есть, кроме строительства, остаются востребованными классические "летние" направления, особенно в сфере обслуживания. Неизменным лидером по уровню вознаграждения остается служба в Силах обороны Украины. Несмотря на 6% снижение средней зарплаты по сравнению с прошлым годом, она все еще достигает 70 277 грн, что значительно выше, чем в гражданском секторе. Также среди самых высокооплачиваемых профессий – строительные специальности, в частности:
- штукатур – 70 000 грн;
- фасадчик – 65 000 грн;
- каменщик – 60 000 грн;
- рихтовщик – 67 500 грн;
- специалисты по недвижимости (менеджеры, брокеры, риелторы) – 60 000-65 000 грн.
Рост зарплат в строительстве объясняется нехваткой кадров, ведь спрос работодателей ниже интереса со стороны работников, поэтому компании вынуждены конкурировать между собой зарплатами. В отличие от поведения соискателей, требования работодателей остаются стабильными, больше всего вакансий приходится на:
- розничную торговлю (продавцы, кассиры);
- HoReCa (повара, баристы, официанты);
- логистику и доставку (водители, грузчики).
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы существенно увеличили свои ожидания относительно зарплаты и условий труда – большинство хочет получать более 30 тыс. грн и работать по гибкому графику. В то же время 73,6% граждан считают, что именно государство должно создать больше возможностей для карьерного развития.
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