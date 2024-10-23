Украинцам будут возвращать 15% расходов за покупку техники: озвучен список

Министерство экономики подписало первый приказ о перечне техники и оборудования отечественного производства, покупателям которых государство будет возвращать 15%. В него вошли 88 позиций девяти украинских производителей – автобусы, грузовики, лифты, прицепы, цистерны и сельхозтехника.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики. Там отметили:

Решение о запуске программы компенсаций Кабинет министров принял 24 сентября 2024 года.

Покупатели могут получить 15% компенсации (без учета НДС) через банки-партнеры программы.

"Многие предприятия уже подались на участие в программе, что свидетельствует об актуальности программы для национального производителя. Мы продолжаем принимать заявки, и список техники и оборудования будет расширяться. Планируем обновлять список еженедельно, все будет зависеть от активности предприятий. Сейчас ведем переговоры с банками, по которым покупатели будут получать компенсацию. После подписания меморандумов программа стартует для покупателей", – говорится в сообщении.

За покупку какой техники украинцам будут возвращать 15% денег



В настоящее время компенсация 15% будет начисляться на продукцию 9 предприятий – тех, которые, рассказали в министерстве, подали заявки в течение первой недели после запуска программы. Это:

"Черкасский автобус" (Черкассы) – на автобусы и грузовики.

"Эверласт" (Одесса) – на полуприцеп-цистерну для нефтепродуктов.

НПП "Агромашинвест" (Днепр) – погрузчик FARMER.

"СПД Петров" (Запорожская область) – 11 видов прицепов.

"Эльворти" (Кропивницкий) – компенсация стоимости экскаватора-погрузчика ELEX.

"Велмаш-Украина" (Харьковская область) – прицепы, полуприцепы, прицепы-платформы, манипуляторы (9 позиций).

"Карат-Лифткомплект" (Киевская область) – шесть модификаций лифтов.

"Завод Евроформат" (Киев) – три модификации лифтов.

"Транс-Авто-Д" (Хмельницкая область) – 33 позиции прицепов и полуприцепов.

Как принять участие в программе

Чтобы поучаствовать в программе, производителям нужно подать электронную заявку в Минэкономики. А также предоставить информацию о:

степени локализации (допустимый уровень – 40% и больше);

калькуляции себестоимости и технологических операциях;

расчете удельного веса затрат на оплату труда.

"После проверки Минэкономики товары будут включены в публичный перечень. Информация по которому будет передаваться банкам для реализации программы", – рассказали в министерстве.

Покупателям же нужно оплатить технику и оборудование через уполномоченный банк. После чего подать в банк заявление на компенсацию вместе с:

копией платежного документа;

актом приема-передачи.

"Компенсацию на товары, приобретенные до 1 декабря 2024 года, можно получить в текущем году при условии подачи заявки до 5 декабря. На технику, приобретенную после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование зависит от очередности поступления заявок и наличия бюджета", – отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут оплатить коммунальные услуги, в частности газ и электроэнергию с помощью "Национального кешбэка". В случае, если на специальной карте получится накопить достаточную для покрытия счета сумму, тратить собственные деньги вообще не придется.

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