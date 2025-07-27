Украинцам больше не интересны квартиры: что выбирают взамен и сколько это стоит

В Украине начал стремительно расти спрос на частные дома – только за полгода интерес к такому жилью вырос на 19%. Самые дорогие дома сегодня в Киеве ($234 000), Львове и Ужгороде, тогда как в Чернигове, Харькове и Запорожье дома стоят в десять раз дешевле.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики OLX Недвижимость. За полгода медианная стоимость частных домов выросла на 12%.

Сегодня стоимость такого жилья колеблется в огромном диапазоне – от $20 000 в менее популярных регионах до $234 000 в столице. Первенство по цене держит Киев – здесь средняя стоимость частного дома достигла $234 000, что на 18% больше, чем в 2024 году.

За ним следуют Львов ($185 000, +3%) и Ужгород ($165 000, +7%). В пятерке самых дорогих также Одесса ($150 000, несмотря на снижение на 3%) и Черновцы ($125 000, +1%). Примечательно, что в Ивано-Франковске, несмотря на активный спрос на недвижимость, цена осталась стабильной – $120 000. Небольшое снижение стоимости зафиксировано в Тернополе ($91 000, -8%) и Хмельницком ($78 000, -3%).

На противоположном конце рейтинга – Чернигов, Харьков и Запорожье. В этих городах жилье стоит в 8–10 раз дешевле, чем в Киеве. В частности, в Чернигове стоимость дома упала на 17%, в Харькове – на 12%, а в Запорожье – на 10%. Это обусловлено близостью к зонам боевых действий, меньшей инвестиционной привлекательностью и рисками.

Главной движущей силой остаются соображения безопасности, желание иметь собственное автономное пространство, стабильное электро- и водоснабжение. Люди все чаще выбирают пригород или небольшие города, где можно построить или купить дом с генератором, скважиной, печью — то есть с возможностью выживать автономно в случае кризисных ситуаций. Кроме того, рост спроса связан с тем, что значительная часть украинцев, которые временно выехали за границу или переехали внутри страны, ищут долгосрочное и стабильное место жительства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в первом полугодии 2025 года в Украине цены на квартиры выросли на 11%, при этом количество откликов от потенциальных покупателей упало на 9%. Медианная цена квартиры в Украине выросла до $49 900 (+11%), при этом 1-комнатки дороже всего стоят в Киеве – $75 000, Львове – $55 000, и Одессе – $44 650.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!