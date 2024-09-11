Украинцам без опыта работы предлагают зарплаты в 50 тыс. грн: вакансии

Украинцы без опыта работы могут получать зарплату в размере 40-50 тыс. грн. В первую очередь речь идет о вакансиях в сфере продаж.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Да, менеджер по работе с клиентами с зарплатой до 40 тыс. грн. Обязанности: консультирование клиентов, поддержка коммуникации с клиентами, презентации продуктов, заключение сделок. Достоинства:

Заработная плата в размере 34 000 – 40 000 грн;

Возможность профессионального роста и развития карьеры;

Интересные проекты и коллектив.

График работы с 9:00 до 19:00, 5/2

Продавец-консультант украшений с зарплатой до 50 тыс. грн. Что следует делать: обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов; проконсультировать и помочь в выборе идеального ювелирного украшения, которое будет выражать их стиль и личность; выкладывать ювелирные украшения согласно стандартам; формировать положительный имидж компании.

Таксист на авто компании с зарплатой до 50 тыс. грн. Требования к кандидатам: наличие действующего водительского удостоверения категории В, опыт вождения от 1 года и смартфон.

Региональный продавец с зарплатой до 60 000 грн. Условия: коммуникабельность, активность и желание развиваться. При этом опыт работы не обязателен.

Как ранее писал OBOZ.UA, Государственный центр занятости опубликовал более 266 тысяч вакансий. На единственном портале в госоргане свои вакансии также размещают и международные организации и компании. Большинство из них предлагает зарплату в размере от 50 тыс. грн.

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