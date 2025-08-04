Украинцам бесплатно дают жилье в селах: кому именно и какие условия

Украинцы, которые работают медиками в селах, моложе 50 лет, не имеют жилья поблизости и только устроились на работу по "долговременной" вакансии, могут получить служебное жилье от государства. Оно предоставляется бесплатно на время работы, если выбранное помещение соответствует всем условиям программы.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство здравоохранения (Минздрав). Предоставление жилья предусмотрено для медицинских работников, которые соответствуют сразу нескольким условиям:

они работают в коммунальных медицинских учреждениях в сельской местности;

их возраст до 50 лет;

они приняты на вакантную должность, которая была опубликована на Едином портале вакансий в системе здравоохранения более 90 дней назад;

их стаж работы в этом учреждении – до 120 дней;

они не имеют в собственности или служебном пользовании жилья в радиусе 30 км от населенного пункта, где работают.

Жилье предоставляется только на время работы медика в конкретном учреждении. Если врач меняет место работы или переезжает – служебная квартира остается заведению. Механизм выглядит достаточно четко и структурировано:

медик самостоятельно выбирает жилье , которое соответствует критериям (расположение в пределах 30 км от работы, кроме Киева, областных центров и оккупированных/прифронтовых территорий);

, которое соответствует критериям (расположение в пределах 30 км от работы, кроме Киева, областных центров и оккупированных/прифронтовых территорий); выбранное жилье должно:

иметь все документы о праве собственности , зарегистрированные в Госреестре вещных прав;

, зарегистрированные в Госреестре вещных прав; пройти независимую оценку стоимости , которая была зарегистрирована в Единой базе отчетов об оценке не позднее чем за 6 месяцев;

, которая была зарегистрирована в Единой базе отчетов об оценке не позднее чем за 6 месяцев; медик подает заявление и пакет документов в свое медицинское учреждение;

в свое медицинское учреждение; после проверки и согласования документы передаются в областное структурное подразделение здравоохранения , а затем в Министерство здравоохранения;

, а затем в если Минздрав утверждает покупку, медучреждение заключает договор купли-продажи жилья;

купленное жилье переходит в собственность медучреждения и предоставляется врачу в пользование как служебное.

В случае отказа (например, из-за недостатков в документах или несоответствия жилья условиям) медик имеет право устранить замечания и подать документы повторно. На специальном портале сейчас размещено 980 вакансий в медицинских учреждениях в селах и поселках. 798 из них – это вакансии врачей.

Большинство этих вакансий остаются открытыми более трех месяцев. Больше всего нуждаются в медицинских специалистах:

Одесская область;

Житомирская область;

Кировоградская область;

Волынская область;

Днепропетровская область.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 июля 2025 года заработала объединенная социальная помощь – теперь вместо нескольких выплат достаточно подать одну заявку. Сумма помощи зависит от состава семьи и доходов, а базовая величина для расчета составляет 4500 грн на ребенка или нетрудоспособного и 3150 грн на каждого совершеннолетнего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!