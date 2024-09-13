Украинский Telegram заполонила продажа наркотиков: СМИ раскрыли схемы и масштабы незаконной торговли

Разговоры о необходимости запретить Telegram в Украине не утихают уже который месяц. В этом мессенджере есть сотни страниц для торговли запрещенными товарами: наркотиками, детской порнографией, оружием и личными данными. Приобрести нужное может любой за 10 минут.

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Как сообщает Forbes, удобство мессенджера Telegram оценили не только миллионы пользователей из Украины, но и многие наркоторговцы. Ранее это подтвердили сотрудники Нацполиции, разоблачившие в Тернопольской области преступную организацию, заработавшую 20 млн грн, продавая изготовленные наркотики в этом приложении.

Всего в Украине насчитывается около 520 Telegram-магазинов по продаже наркотиков, сообщили собственные источники журналистов в Национальной полиции. Почему через Telegram идет такой наркотрафик? В этом приложении очень удобно создавать новые магазины, а злоумышленники чувствуют себя защищенными и анонимными.

Купить наркотики может любой – журналисты приобрели их в одном из таких магазинов за 10 минут. Для этого достаточно выбрать и оплатить товар – это можно сделать, пополнив собственный счет и перечислив деньги на карту с комиссией 12% или пополнив криптокошелек без комиссии. Когда продавец получает средства, он предоставляет координаты с местом закладки.

Сбытом наркотиков украинцам в Telegram преимущественно занимаются лаборатории, которые сами их и производят. Реже они делегируют это посторонней сетке Telegram-каналов.

В Главном управлении разведки Telegram назвали "легальным даркнетом". Начальник управления Департамента киберполиции Евгений Панченко отметил, что в мессенджере можно купить не только нарковещество, но и детское порно, оружие, персональные данные, пиратский контент и т.д.

Для этого торговцы оставляют объявления в интернете, добавляя ссылку на чат-бот в Telegram. Пользоваться им гораздо проще, чем даркнетом.

Telegram лидирует по доле незаконных или просто вредных страниц с пропагандой среди всех соцсетей. Согласно данным Киберполиции, в этом мессенджере насчитывается 45% от общего количества таких страниц. Далее следуют TikTok (35%), Meta, а также заблокированные в Украине "Вконтакте" и "Одноклассники".

Арест Павла Дурова

Ранее в августе основателя Telegram российского миллиардера Павла Дурова задержали во Франции 24 августа. Ему выдвинули 12 подозрений, в том числе и соучастие в приобретении, перевозке, хранении, предложении или сбыте наркотиков.

Кроме того, был выдан ордер на арест и по отношению к его брату Николаю, который является соучредителем Telegram. Оба ордера были выданы 25 марта из-за отказа Telegram сотрудничать со следствием, расследующим случаи сексуального насилия над детьми.

На следующий день после задержания Дурова в Telegram заверили, что соблюдают законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах. Мол, "абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой".

Также OBOZ.UA сообщал, что 28 августа суд Франции завершил содержание его под стражей, однако не уволил. Таким образом, Дуров остается под стражей для проведения первого допроса и возможного предъявления обвинения. За администрирование онлайн-платформы для незаконных транзакций ему грозит до 10 лет тюрьмы

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