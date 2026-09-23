Украинский бизнес начал вывозить продукцию на склады в Европе: что теперь будет с товарами

Украинские компании уже начали вывозить часть продукции на таможенные склады в странах Европы, однако пока такие случаи носят единичный характер из-за высокой стоимости обратной логистики. Зарубежные склады рассматриваются как резервный вариант на фоне российских ударов по логистическим центрам, чтобы сохранить товары и при необходимости быстро вернуть их на украинский рынок.

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Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в интервью журналистке Ясе Лепкой. По его словам, отдельные компании уже фактически опробовывают новую схему хранения товаров, хотя о массовом перемещении за границу пока речь не идет.

Главная причина поиска альтернатив — российские атаки на крупные логистические и складские центры. Концентрация значительных запасов продукции в одном месте создает дополнительный риск: в случае удара компания может одновременно потерять товары, складские помещения и важное звено в цепочке поставок в магазины.

Украинские товары уже хранятся на складах в Европе

По словам Высоцкого, украинские компании уже начали размещать товары на таможенных складах за рубежом. Однако масштаб такой практики пока невелик. Одна из основных причин — высокая стоимость обратной логистики.

Продукцию сначала необходимо перевезти через границу и разместить на складе, а если она понадобится украинскому рынку — организовать её доставку обратно. Отмечается, что это создает дополнительные расходы на транспорт, топливо, складские услуги и сопровождение грузов. Именно поэтому зарубежные склады пока рассматривают не как основной способ хранения украинских товаров, а прежде всего как резервный сценарий.

В то же время этот механизм может стать своеобразной страховкой для бизнеса. Если часть запасов находится недалеко от украинской границы, компания не рискует потерять всю продукцию в результате одного удара по крупному логистическому центру внутри страны.

Товары на таможенном складе не попадают автоматически на рынок ЕС

Размещение украинских товаров на таможенных складах в странах Европы не означает, что эта продукция автоматически попадает на внутренний рынок соответствующего государства. Высоцкий подчеркнул, что продукция, находящаяся на таможенном складе или под другими соответствующими ограничениями, не имеет права свободного доступа к местному рынку.

В то же время такая схема приносит определенный экономический эффект и государству, где расположен склад. Украинские компании пользуются местной логистической инфраструктурой, арендуют площади и оплачивают соответствующие услуги.

"Для стран-партнеров это положительный экономический эффект. Потому что это более активное использование инфраструктуры, оплата и прочее. То есть никакого негатива здесь нет. Тем более когда продукция находится на таможенном складе или подвергается другим ограничениям, она не будет иметь права свободного доступа к рынку этой страны", — пояснил Высоцкий.

Российские атаки вынуждают торговые сети и производителей отказываться от чрезмерной концентрации запасов в крупных логистических центрах. "Сейчас важно не только восстанавливать утраченные мощности, но и искать решения, которые позволят снизить риски таких потерь в будущем", – отметил Высоцкий.

Государство предложило бизнесу собственные помещения

Еще одним вариантом стала релокация складских мощностей в пределах Украины. Минагрополитики собрало от Фонда государственного имущества и областных военных администраций информацию о государственных и коммунальных помещениях, которые потенциально могут использоваться для хранения продукции.

Соответствующие объекты были инвентаризированы и сгруппированы в отдельные списки. Открытого доступа к ним нет – информация передается бизнесу через профильные ассоциации. Компании могут оценивать предложенные объекты, а в дальнейшем — арендовать или приобрести соответствующее имущество на аукционах по рыночным ценам.

Параллельно Украина изучает возможность более широкого использования складской инфраструктуры за рубежом. Минагрополитики совместно с Министерством иностранных дел изучает возможность налаживания прямых B2B-контактов между украинскими компаниями и владельцами складской недвижимости в соседних странах.

Также анализируется, потребуются ли для реализации такого механизма изменения в украинском законодательстве, нормах ЕС или, в частности, Молдовы. Украинские дипломатические учреждения должны помочь с поиском доступных возможностей в соответствующих странах.

От крупных складов переходят к поставкам "с колес"

Еще одно изменение, которое ускорили российские атаки, — перестройка самой системы поставок продуктов. Теперь бизнес пытается сократить количество промежуточных этапов. Одним из вариантов становится схема "производитель — магазин", когда продукция поступает непосредственно в торговую точку.

Другой вариант — "производитель — небольшой децентрализованный склад — магазин". Вместо одного крупного логистического центра используются несколько меньших объектов. Преимущество такой системы заключается в распределении рисков. Даже повреждение одного объекта не должно парализовать всю сеть поставок.

Децентрализованная система требует большего количества автомобилей, водителей, маршрутов и рейсов. Вместо доставки большой партии на один склад приходится развозить меньшие объемы сразу по нескольким направлениям.

Отмечается, что это увеличивает расходы бизнеса на логистику. Поэтому производители и торговые сети всё более точно планируют потребности конкретных магазинов — сколько товара необходимо той или иной торговой точке, когда его нужно привезти и какой транспорт для этого понадобится.

В некоторых случаях доставку организует сам производитель, в других — автомобили предоставляет торговая сеть. Подобный принцип уже используется на украинском топливном рынке. Компании планируют ежедневные и еженедельные объемы продаж, а топливо может доставляться максимально близко к конечным точкам реализации.

Несмотря на перестройку логистики, физической нехватки продовольствия в Украине пока нет, подчеркнул Высоцкий. Главным риском остаются именно перебои с доставкой. Из-за уничтожения склада, повреждения дороги или нарушения привычного логистического маршрута тот или иной товар может временно не доехать до конкретного магазина, либо его количество на полках может сократиться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после серии российских ударов по складам крупнейших сетей супермаркетов с полок магазинов в Украине исчезли популярные продукты, в том числе и любимый напиток многих — Coca-Cola. Но он может вернуться в АТБ и "Сильпо" благодаря импорту из соседней Румынии.

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