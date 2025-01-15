Украинских военных запугивают фейком о бесплатных поездках на BlaBlaCar: что известно

В соцсетях снова распространяют фейк об опасности бесплатных перевозок военных через BlaBlaCar, хотя ни одного подтвержденного случая таких угонов нет. Эта информация появилась еще год назад и снова начала циркулировать, запугивая людей и создавая необоснованную панику.

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Об этом сообщает информационный проект ОО "Институт развития региональной печати". Авторы ложных сообщений утверждают, что водители, якобы предлагающие бесплатную помощь военнослужащим, меняют маршрут под надуманным предлогом и увозят пассажиров в плен.

В публикациях с такими заявлениями добавляются призывы "Предупредите всех! Не игнорируйте это! Уже наши собратья попались!" создает атмосферу паники. Например, пользователь опубликовала такой пост, который впоследствии распространили более 16 тысяч раз. Сообщение активно размещалось в разных группах, что быстро увеличило его охват. Похожая история случилась и в начале В 2023 году, когда аналогичную оговорку опубликовал один из пользователей, а затем пост набрал 8,4 тысячи распространений.

Эксперты провели собственное расследование и выяснили, что история с бесплатными перевозками придумана, а распространение имеет все признаки информационной атаки. Вот несколько ключевых аргументов, почему этот фейк неправдив:

ни одного подтвержденного случая похищения через BlaBlaCar нет: официальные органы не сообщали о подобных инцидентах, а все оговорки базируются только на неподтвержденных сообщениях в соцсетях;

официальные органы не сообщали о подобных инцидентах, а все оговорки базируются только на неподтвержденных сообщениях в соцсетях; прямого автомобильного сообщения с Россией нет: чтобы вывезти человека на оккупированные территории нужно пересечь украинские блокпосты, что без документов и разрешений невозможно;

чтобы вывезти человека на оккупированные территории нужно пересечь украинские блокпосты, что без документов и разрешений невозможно; GPS-треккинг и рейтинг водителей: BlaBlaCar позволяет отслеживать маршрут поездки в реальном времени через GPS, а также проверять профиль водителя, его рейтинг и отзывы предыдущих пассажиров.

"Если кто-то боится, что его завезут не туда, включите треккинг маршрута на телефоне. Более того, вы всегда можете ознакомиться с отзывами о водителе, прежде чем соглашаться на поездку", – отмечают эксперты.

В январе 2023 года впервые распространили фейк о бесплатных перевозках военных через BlaBlaCar. Когда журналисты связались с автором допиша, он не смог предоставить никаких подтверждений своим заявлениям. Сначала он утверждал, что владеет "внутренней информацией", однако позже заявил, что нашел эту информацию в соцсетях. После разговора он удалил свой пост и переписку с журналистами, а затем потребовал удалить свое имя из материалов, угрожая судом.

Сейчас фейк о бесплатных перевозках распространяется не только в виде текстовых сообщений, но и как изображение с надписью. Такая форма подачи затрудняет проверку информации через поисковики, что позволяет дезинформации быстрее охватывать новые аудитории. Распространение подобной ложной информации может иметь несколько целей:

сеять панику среди населения: люди, верящие в такие фейки, начинают подозрительно относиться к водителям и другим волонтерам, предлагающим помощь;

люди, верящие в такие фейки, начинают подозрительно относиться к водителям и другим волонтерам, предлагающим помощь; подрывать доверие к сервисам и волонтерам: BlaBlaCar и другие сервисы, где водители предлагают бесплатные поездки, часто используются для эвакуации людей с прифронтовых территорий. Устрашение может снизить количество таких предложений и усложнить логистику;

BlaBlaCar и другие сервисы, где водители предлагают бесплатные поездки, часто используются для эвакуации людей с прифронтовых территорий. Устрашение может снизить количество таких предложений и усложнить логистику; отвлекать внимание от реальных проблем.

Как избежать распространения фейков

проверяйте источник информации: если сообщение содержит эмоциональные призывы, но не имеет ссылок на надежные источники – это первый признак возможного фейка;

если сообщение содержит эмоциональные призывы, но не имеет ссылок на надежные источники – это первый признак возможного фейка; ищите подтверждения в СМИ и официальных источниках: ни один из подобных случаев похищения военных через BlaBlaCar не был подтвержден официально;

ни один из подобных случаев похищения военных через BlaBlaCar не был подтвержден официально; не распространяйте непроверенную информацию: подобные фейки живут благодаря массовому распространению, поэтому следует воздержаться от репостов сомнительных сообщений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские воины в установленных законом случаях могут получить подъемную помощь. Она выплачивается в связи с переездом на новое место службы в другой населенный пункт (через обучение/назначение на должность) и в связи с передислокацией в/ч или ее подразделения, учреждения, организации.

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