Украинских работодателей будут штрафовать по-новому: что изменится

В Украине расширяют возможности для трудоустройства людей с инвалидностью. Теперь расчет штрафов за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью будет осуществляться точнее.

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Такие изменения утверждены постановлением правительства, которое инициировало Министерство социальной политики. Постановление призвано избежать недоразумений и упростить взаимодействие с работодателями.

Для этого в частности будет расширена возможность использования средств от уплаченных работодателями сумм административно-хозяйственных санкций для развития безбарьерного рынка труда. Например, на создание или оснащение рабочих мест для лиц с инвалидностью.

"Это позволит сделать систему санкций не только инструментом контроля, но и ресурсом развития инклюзивного рынка труда. Каждая гривна со штрафа должна работать на создание новых возможностей – как для людей с инвалидностью, так и для работодателей, которые готовы внедрять инклюзивные практики", – отметил заместитель министра социальной политики Украины Владимир Василенко.

Что именно изменится?

Ранее работодатель мог столкнуться с неправильным расчетом штрафа в случае, когда менялись данные о работниках. Теперь, если до 31 марта меняются данные в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, – Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью автоматически перечисляет сумму санкции и до 10 июня направляет уточненный расчет работодателю. Таким образом, можно будет избежать недоразумений и упростит взаимодействие с работодателями.

Кроме того, средства можно направлять на мероприятия, которые будут способствовать трудоустройству лиц с инвалидностью. А именно:

техническое оснащение или адаптацию рабочих мест для людей с инвалидностью: специальную мебель, технику и т.д;

создание новых специальных рабочих мест ;

; выпуск специализированных учебных материалов: литературу и аудиоматериалы для обучения людей с инвалидностью.

Цель Минсоца –усилить прозрачность механизмов поддержки трудоустройства людей с инвалидностью и сделать государственную политику в этой сфере более эффективной и справедливой. Кроме того, с 2026 года в Украине будут действовать новые правила трудоустройства лиц с инвалидностью. Они позволят работодателям выбирать: трудоустроить лицо с инвалидностью и при необходимости обустроить ему рабочее место, или оплатить целевой взнос в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Министерстве аграрной политики и продовольствия уверены, что в ближайшие годы Украина будет нуждаться в большем количестве специалистов в области сельского хозяйства. Поэтому в 2025 году государственный заказ на подготовку бакалавров и магистров аграрного профиля существенно увеличат.

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