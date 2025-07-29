Украинские ценные бумаги взлетели после ультиматума Трампа Путину: что происходит на фондовом рынке сейчас

Давление президента США Дональда Трампа на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы тот быстро прекратил войну в Украине, способствовало наибольшему росту украинских облигаций за месяц. Эксперты уже назвали этот период удачным для инвестиций в украинские ценные бумаги.

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Об этом свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой биржи по состоянию на вечер 29 июля, пишет OBOZ.UA. Рост продолжается уже второй день подряд. Таким образом, по состоянию на 29 июля с 25 июля облигации выросли следующим образом:

с погашением в 2035 году – с 47,72 до 49,63;

с погашением в 2036 году – с 46,90 до 48,85.

Как ранее отмечал Bloomberg, 28 июля деноминированные в долларах суверенные облигации Украины со сроком погашения в 2035 и 2036 годах выросли почти на 1,5 цента.

Новый дедлайн для Путина

14 июля Трамп потребовал, чтобы Путин в течение 50 дней прекратил огонь в Украине, но 28 июля он заявил, что "очень разочарован" Путиным. По словам президента США, тот вместо мирных переговоров бросил армию в новое наступление и готовится к битве за Днепр, Сумы и Харьков.

"Мы думали, что уладили это много раз. И тут президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу, например, по Киеву, и убивает много людей в доме престарелых или где-то еще. Тела валяются по всей улице. Так делать нельзя", – сказал Трамп на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером 28 июля.

Позже Трамп уточнил, что новый срок для Путина составляет 10-12 дней. После его окончания США могут ввести 100-процентные пошлины в отношении стран, которые покупают российскую нефть, чтобы вырезать РФ с мирового рынка "черного золота", который обеспечивает Кремлю каждый четвертый рубль доходов бюджета и почти половину всех валютных доходов экономики.

Согласно законопроекту, который уже начал рассматривать американский сенат, под тарифы Трампа могут попасть Китай, Индия и Турция. Именно на эти страны приходится весь экспорт российской нефти.

Реакция рынков на заявления Трампа

После победы Трампа на президентских выборах долларовые облигации Украины выросли в надежде на скорое заключение мирного соглашения. Но мирные переговоры зашли в тупик и оптимистических настроений заметно поубавилось, в результате – с начала 2025 года котировки акций упали на 12%, что стало худший показатель среди развивающихся рынков.

Впрочем, 25 июня стратег по вопросам развитой экономики Jefferies Financial Group Дурукал Ган заявил, что наличие тактической возможности для покупки украинских облигаций. Среди положительных факторов он назвал легкое позиционирование и привлекательные оценки.

"Заявления Трампа могут подтвердить ожидания относительно прекращения огня, которое было в значительной степени отвергнуто. Мы ожидаем, что война продолжится, к сожалению, по крайней мере до 2026 года, но если Россия не достигнет прорыва, мы рассматриваем соотношение риска и вознаграждения как положительное для облигаций", – сказал старший экономист и портфельный менеджер Neuberger Berman Europe Каан Назли после ультиматума США Путину.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что время, когда президент США Дональд Трамп "надерет задницу" Путину, приближается. Сам же этот процесс, по его словам, будет происходить посредством введения санкций.

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