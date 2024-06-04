Украинские супермаркеты "завалены" польским продуктом: что происходит с ценами на отечественный

В Украине все более существенными становятся акционные скидки на отечественный сыр. Причина – реализовывать эту продукцию на внутреннем рынке становится сложнее. Впрочем, сыровары продолжают активно его производить – поскольку считают это более выгодным, чем производство других молокопродуктов. Причем даже несмотря на то, что Украина нарастила импорт сыров (прежде всего, из Польши), который также массово продают по акционным ценам.

О ситуации на рынке сообщили в ИНФАГРО. Там отметили:

менеджеры по продажам должны постоянно работать в акциях, чтобы избавиться от запасов на складах;

акционные скидки бывают достаточно существенными.

"Такой сыр уже становится конкурентным с импортными аналогами, которые также массово продают в акциях. Учитывая проблему реализации на внутреннем рынке и девальвацию гривни, экспорт сыра становится для производителей еще более актуальным", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в то же время, "выпуск полутвердого и "белого" сыра в мае мог даже вырасти". Однако много товара пока приходится держать на складах, а потому в июне производство такого сыра "должно существенно уменьшиться".

Украина нарастила импорт сыра

В то же время, Украина нарастила импорт сыров. В частности, в январе-апреле 2024 года было ввезено 11,5 тыс. тонн продукта – на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Экспорт украинских сыров в течение четырех месяцев 2024 года вырос на 38,5% по сравнению с январем-апрелем 2023 года, достигнув 3,6 тыс. тонн. В денежном эквиваленте экспорт составил 15,7 млн долларов, что на 22,7% больше показателя за январь-апрель 2023 года", – рассказали аналитики.

При этом подчеркивается: крупнейшим покупателем украинских сыров в январе-апреле 2024 года стала Молдова, купившая 36,7% от общего объема. Также среди лидеров:

Казахстан – 31,2%;

Германия – 12,4%.

В то же время, продажа импортных сыров по акциям, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что украинская продукция навязывает им конкуренцию. Соответственно:

"европейским поставщикам, похоже, становятся менее интересны поставки сыра в Украину";

они в дальнейшем не будут спешить с увеличением объемов ввоза продукции.

Какой сыр можно купить в украинских супермаркетах по акции

Согласно мониторингу OBOZ.UA, акции же в украинских же супермаркетах выставлены на сыры различных сортов. К примеру:

Novus продает cыр Kroon Маасдам 45% со скидкой в 29%, по 319 грн/кг. Акция будет действовать до 12 июня;

ЕКОМаркет – сыр Lowicz Швейцарский твердый 45% со скидкой 18%, по 269,9 грн/кг. Акция до 11 июня;

Megamarket – сыр Шостка 50% со скидкой 20%, по 339 грн/кг. Акция действует до 30 июня.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на тепличные томаты в Украине снова растут – после незначительного понижения производители подняли стоимость овоща до 60-75 грн/кг. Ценники на помидоры в супермаркетах пока на уровне закупочных цен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!