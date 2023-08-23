Украинские партии будут отчитываться за каждую копейку: принят законопроект

Парламентские политические партии Украины снова будут отчитываться, на что тратят бюджетные деньги – в Верховной Раде поддержали соответствующий законопроект. "За" проголосовало 309 нардепов.

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Принятый документ №9419-1 обеспечивает возобновление представления отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера для парламентских партий. А кроме того:

установление срока проверки отчетов НАПК;

регламентирование права партий по своему усмотрению отказаться от денежного взноса до дня подачи отчета;

особенный механизм за период неподачи на протяжении COVID-19 и действия военного положения.

"Мы должны давно обновить декларирование и отчетность. Общество должно знать и понимать куда тратятся бюджетные средства", – прокомментировал принятие документа первый вицеспикер парламента Александр Корниенко.

Почему это важно

Госфинансирование партий было введено для того, чтобы уменьшить влияние олигархов на политическую систему. Реформа прошла в 2015-2016 годах. За эти средства партии должны:

работать;

развивать местные центры;

повышать уровень взаимодействия с избирателями;

проводить разнообразные исследования;

повышать качество законотворческой деятельности.

Тем не менее, напомнили в Движении "ЧЕСНО", 2023 год стал четвертым подряд, когда "парламентские партии получают сотни миллионов из госбюджета и при этом не отчитываются о расходах". При этом, подчеркивается, эта информация была недоступна как обычным гражданам, так и органу контроля – НАПК.

Сколько денег получают партии в Верховной Раде

В 2023 году на финансирование парламентских партий в Госбюджете было предусмотрено 886 млн грн. Столько же они получили в 2022 году.

Это – рекордные показатели. Больше партии не получали ни в один год, предшествующий, кстати, полномасштабной войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, украинские чиновники и работники правительства получили сотни тысяч гривен в виде командировочной платы. При этом часто суммы превышают 100 тыс. грн на человека за одну такую поездку.

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