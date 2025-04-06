Украинские мобилизованные ФЛПы накопили миллионные долги: как ГНС планирует урегулировать ситуацию

Более 3 тысяч мобилизованных ФЛП уже накопили долг почти в 30 млн грн. ГНС (Государственная налоговая служба) готовит изменения, позволяющие увеличить сроки подачи заявления об освобождении от налогов и избежать бюрократии для тех, кто защищает страну.

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Об этом сообщает глава ГНС Украины Руслан Кравченко. По его словам, эти долги сформировались не из-за халатности или злоупотребления, а из-за несовершенства действующего механизма освобождения от налогов во время мобилизации.

ФЛП 1–2 групп, как и лица с независимой профессиональной деятельностью, должны ежемесячно авансом уплачивать единый налог и военный сбор. Согласно действующему законодательству, мобилизованные предприниматели имеют право на освобождение от налогов, если подадут заявление в течение 10 дней после демобилизации. Однако в реальности выполнить это требование практически невозможно – из-за сложности коммуникаций, нехватки информации и постоянной психологической и физической нагрузки во время службы.

Кравченко признал проблему и объявил о внедрении комплекса оперативных мер, направленных на поддержку мобилизованных предпринимателей. Среди них:

подготовка изменений к законодательству – в частности, по увеличению срока подачи заявления об освобождении от налогов;

– в частности, по подачи заявления об освобождении от налогов; подписание протокола из Минобороны – это позволит автоматически получать актуальные данные о мобилизованных ФЛПах;

– это позволит автоматически получать актуальные данные о мобилизованных ФЛПах; инвентаризация жалоб и обращений мобилизованных ФЛП по списанию задолженностей, которые начислялись с момента мобилизации;

мобилизованных ФЛП по списанию задолженностей, которые начислялись с момента мобилизации; передача регионам списков ФЛП , которым начисляются налоги, хотя они фактически не могут выполнять свои обязанности;

, которым начисляются налоги, хотя они фактически не могут выполнять свои обязанности; создание рабочих групп и горячих линий в территориальных управлениях – для информирования предпринимателей и их семей;

в территориальных управлениях – для информирования предпринимателей и их семей; проведение информационной кампании через ЦНАПы, общины, военные администрации, ТЦК и центры обслуживания плательщиков.

В ближайшее время наработанные ГНС предложения будут переданы в Министерство финансов, после чего ожидается внесение изменений в Налоговый кодекс. Ожидается, что новые правила позволят:

увеличить срок подачи заявления после демобилизации;

подачи заявления после демобилизации; автоматически приостанавливать налоговые начисления для ФЛП на период службы;

для ФЛП на период службы; упрощать процесс признания факта мобилизации для фискальных органов.

Кроме того, с 1 декабря 2024 г. уже действует обновленный перечень налогов и сборов, от которых освобождаются мобилизованные ФЛПы, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Однако необходимость усовершенствования механизма остается.

Во время встречи с бизнесом в Хмельницкой области к главе ГНС обратился ветеран, который лично столкнулся с проблемой. Он не смог своевременно подать заявление, поскольку все время находился на фронте. Таких историй в Украине – тысячи. Именно поэтому ДПС отмечает: каждая ситуация будет рассмотрена индивидуально, а предприниматели не должны страдать из-за недостатков системы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 апреля в Украине ФЛПы (физические лица-предприниматели) больше не смогут получать наложенный платеж наличными через "Новую почту" – все расчеты будут только безналичными. Для предпринимателей это означает необходимость иметь официальный банковский счет и соблюдать новые правила финансового контроля.

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