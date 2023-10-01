Украинские компании спасают не только экономику: как стали воинами и приближают победу Украины

Украинские компании за время полномасштабной войны не только удержали экономику страны, но и создали систему поддержки мобилизованных сотрудников. Им продолжают платить зарплаты, снабжают их всем необходимым. Кроме того, бизнес разрабатывает систему адаптации ветеранов: начиная от медицинской и психологической помощи и заканчивая обучением новым навыкам.

OBOZREVATEL ко Дню защитника Украины рассказывает о том, как украинский бизнес поддерживает мобилизованных сотрудников, а сотрудники успешных компаний надели военную форму и стали Героями.

IDS Ukraine ("Моршинская"): помогают ВСУ и гражданским

IDS Ukraine – крупнейший в Украине производитель бутилированной питьевой воды (ТМ "Моршинская, "Миргородская" и др.) – с начала полномасштабного вторжения направил фокус социальной поддержки на помощь государству, ВСУ и гражданскому населению. Компания покрывает потребности в качественной питьевой воде и напитках там, где доступ к ним ограничен, – для тех, кто в этом нуждается больше всего.

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"Ведь вода – это критически важный продукт для жизни человека. Поэтому сегодня сумма безвозмездно переданной для таких нужд продукции приблизилась уже к 160 млн грн. Это и регулярная поставка воды для военных, и помощь населению в освобожденных населенных пунктах, и сверхбыстрое реагирование на критические ситуации, такие как подрыв Каховской ГЭС и острая потребность людей на пострадавших территориях иметь чистую питьевую воду", – рассказали в компании.

К поставкам воды для ВСУ в начале этого года добавились еще партии появившегося в продуктовой линейке компании энергетического напитка "Воля". В поддержку военных уже безвозмездно передано более 110 тыс. банок энергетика, а это почти 25% от всего производства напитка.

В то же время IDS Ukraine постоянно заботится о своих работниках в рядах ВСУ и ТрО. Сейчас более 160 сотрудников компании защищают страну на разных участках фронта. Они продолжают получать среднюю зарплату, несмотря на отмену государством этого требования. Сумма таких выплат с начала полномасштабного вторжения составила уже 73 млн грн. Компания также покупает для них необходимое снаряжение и другие вещи под срочные нужды и запросы – бронежилеты, тепловизоры и т.д. Общая сумма поддержки в этом направлении на сегодняшний день – почти 5 млн грн.

Кроме того, IDS Ukraine нашла возможность использовать переработанный пластик в производстве заменяемых деталей для обучающих дронов ВСУ. Так что экологическая программа "Зеленая торба" от ТМ "Моршинская" превратилась в еще один инструмент помощи военным. Процесс обучения новых операторов работе с дронами связан с тем, что некоторые детали летательных аппаратов нуждаются в регулярной замене. Поэтому необходимо обеспечивать постоянную поставку новых комплектов, а они часто дефицитны. Были проведены необходимые тестирования и полевые испытания, благодаря которым подтверждено соответствие деталей, изготовленных из вторичного сырья, всем необходимым технологическим требованиям. Так начался проект "Зеленая сумка – сортируй на дроны!", который объединил сбор пластика с помощью защитников Украины. И каждый, кто является подписчиком "Зеленой сумки", напрямую помогает реализовывать это полезное дело.

МХП поддерживает мобилизованных и разработала собственную программу реабилитации ветеранов

Компания МХП для мобилизованных и ветеранов запустила программу "МХП Рядом": помогает ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и поддерживает мобилизованных сотрудников. Всего за время полномасштабной войны мобилизовали более 2300 сотрудников компании. Всем им платят ежемесячно зарплату, снабжают техсредствами, авто, бронежилетами, помогают семьям военных, оказывают медицинское сопровождение раненым. В компании говорят: "Мы постоянно общаемся с нашими воинами, знаем их потребности и реагируем на них".

Многое в компании делают и для ветеранов. Компания разработала программу реабилитации ветеранов, которая может послужить примером для всего украинского бизнеса. Для каждого защитника внедряется индивидуальный план адаптации, который действует от 6 до 18 месяцев и включает 4 этапа. Сначала ветеранам оказывают юридическую помощь (получить документы, оформить льготы и т.п.), затем обеспечивают физической и психологической реабилитацией (за счет компании направляют в реабилитационные центры, лечебные учреждения, санатории, оказывают услуги психологов). Только после этого начинается профессиональная адаптация: помогают освоить новые навыки, обрести новую профессию в случае, если состояние здоровья не позволяет вернуться к гражданской специальности. Последний этап – помощь в развитии социальных связей и общественного влияния: способствуют коммуникации с ветеранами, вовлекают в общественную деятельность и т.п. В компании работают 167 ветеранов.

Вместе с "МХП-Громадой" и Украинским ветеранским фондом реализовали программу #Стоит "Делать свое". 10 ветеранов получили гранты на развитие собственного бизнеса в размере до 1,5 млн грн. Проект реализовали в апреле, победители уже успешно воплотили свои идеи: от аптек до улиточных ферм и пекарен. Если ветеранам нужна помощь, специалисты МХП готовы предоставить экспертизу, помочь с логистикой. "Один из принципов компании – развивать вокруг себя экосистему успешных малых и средних бизнесов", – рассказывают в МХП.

Один из победителей проекта – Николай Бондаренко из города Липовец Винницкой области. На войне Николай потерял сына, потом у него случился инсульт, из-за которого пришлось уволиться с работы. Конкурс #Следует "Делать свое", как говорит Николай Бондаренко, фактически вернул его к жизни. После получения гранта он выкупил в Липовце помещение, где в скором времени откроется его собственная ветеринарная аптека и клиника с рентген-аппаратом и УЗИ для животных. Такие заведения для местных владельцев животных и фермеров крайне необходимы, ведь сейчас, чтобы вылечить животных, приходится ездить в ветеринарные клиники в облцентре.

Global Spirits: поддерживает Героев и финансирует протезирование

С начала полномасштабного вторжения в ряды ВСУ вступило 86 сотрудников холдинга Global Spirits. Среди них добровольцы и мобилизованные, мужчины и женщины, руководители подразделений, торговые агенты дистрибуционной компании и высококвалифицированные специалисты Одесского коньячного завода "Шустов" и ЛВЗ "Хортица".

Руководитель правового департамента Global Spirits Роман Хацаревич с первого дня войны вместе с неравнодушными киевлянами строил фортификационные защитные линии обороны столицы. Без боевого опыта, но с безудержным желанием защищать Украину от российского нашествия с оружием в руках Роман стремился вступить в ВСУ. В мае 2022 года его приняли на службу и после нескольких рапортов о направлении на передовую зачислили в Президентский полк гранатометчиком. С декабря 2022-го Роман Хацаревич, доброволец, солдат ВСУ, Герой, считается пропавшим без вести на первой линии обороны Украины под Бахмутом.

Директор дистрибуционной компании "ГЛОБАЛ СПИРИТС ГРУПП" Олег Пигулевский с самого начала полномасштабной войны стал в ряды ВСУ в защиту своей страны, сменив хозяйственную деятельность на военное дело. С марта 2022 года он командир батальона и вместе с побратимами выполняет боевые задания на линии огня.

Global Spirits поддерживает своих сотрудников-военных защитной амуницией, необходимым оборудованием, транспортом и финансово. Материальная денежная помощь военнослужащим и их семьям составила более полумиллиона гривен. Компания системно помогает ВСУ, а также воинам, нуждающимся в реабилитации. Вместе с медицинскими волонтерами организовали реанимационные миссии на передовую для оказания помощи раненым. Компания финансирует протезирование наших защитников за границей (Америка, Нью-Йорк). Через благотворительные фонды "Защити жизнь" и Help.zp.ua на нужды военных передали внедорожники, квадрокоптеры, генераторы, павербанки, турникеты, медикаменты и гуманитарные грузы. Основатель Global Spirits Евгений Черняк является личным врагом России, заочно арестованным на РФ за помощь военным и гражданским украинцам.

NIX: 1,3 млрд на донаты и постоянный контакт с военными

"Главный принцип в волонтерстве для нашей команды – ответственность. Мы много общаемся с военными, разбираемся в новой для нас сфере и находим наиболее эффективные решения. Что бы ни покупали на фронт, это все помогает бойцам. И на поле боя, и в военной рутине", – рассказывают в NIX.

За время полномасштабной войны NIX задонатили 1,3 млрд грн. Это и сборы IT-специалистов команды, и поддержка NIX и их партнеров. На сегодняшний день NIX закупили и передали военным: 132 автомобиля, 168 тепловизоров, 119 генераторов, 93 дрона, 1252 бронежилета/комплекта плит, 802 шлема, 3800 турникетов (кровоостанавливающих), 401 тактическую аптечку, 307 ноутбуков и планшетов, 127 прицелов и 35 Starlink.

Это информация по состоянию на август 2023 года. Закупка и поиск необходимых вещей для военных продолжается. Никсовцы также передают тысячи раций, рюкзаков, комплектов военной одежды и берцев.

"С начала истории NIX, с 1994 года, команда отзывается на потребности людей. В частности, помогать фронту начали с 2014 года. В период пандемии COVID-19 приоритетным направлением стали местные больницы, которые мы поддержали финансово. Продолжаем реагировать на запросы нуждающихся в помощи", – отмечают в команде.

"Эпицентр": готовит адаптацию для ветеранов и помогает мобилизованным

По состоянию на сентябрь 2023 года мобилизовано 2698 сотрудников, 821 уже демобилизован. Мобилизованных сотрудников обеспечили всем необходимым безвозмездно: от продовольствия до снаряжения. Далее была введена специальная программа скидок для внешних волонтеров, ТРО и сил обороны, проводивших закупку товаров.

"В компании создана ячейка для общения мобилизованных, и в этой группе мобилизованные работники обращаются за помощью по предоставлению им снаряжения и необходимых вещей, техники и т.д. Учредителями компании было принято решение о сохранении заработной платы за всеми мобилизованными работниками", – отмечают в компании.

Валентин Мельник, механик в управлении строительной техники "Эпицентра", с первых дней полномасштабной войны ушел в тероборону, а с марта 2022-го стал частью ВСУ. Он занимается ремонтом военной техники, с инструментами бесплатно помогает "Эпицентр". "После первичной подготовки нас перебросили на Марьинское направление. Работы очень много, но понимаю, какая она важна, потому что исправная техника – это сохраненная жизнь моих побратимов", – рассказывает Валентин.

Менеджер по маркетингу интернет-магазина epicentrk.ua Богдан Б. 24 февраля в 9 утра уже стоял на пороге военкомата. "Прохожу военную службу в штурмовом подразделении специального назначения, попросился сюда сам. Из соображений безопасности не могу многое рассказать о роде своих занятий. Скажу лишь, что у меня важная специальность, полученная во время срочной службы в армии, и я работаю с опытной боевой командой. Поэтому мы ежедневно выполняем важные для защиты Родины задачи", – рассказывает он.

В "Эпицентре" рассчитывают, что после демобилизации их сотрудники вернутся на свою работу. Компания разрабатывает комплексную систему адаптации, как для демобилизованных, так и для команд, куда возвращается демобилизованный работник. При возвращении к работе демобилизованный работник проходит ряд встреч с HR и руководителями, помогающими подобрать должность и рабочую нагрузку в случае, если возвращение на прошлую должность невозможно в связи с медицинскими показаниями.

"Мы ожидаем, что программы интеграции и адаптации демобилизованных будут инициированы и государством в том числе. На базе компании создается мощная программа по адаптации демобилизованных, но вопрос демобилизованных возникает в масштабе всей страны. Бизнес нуждается в государственных программах, реализованных на уровне страны в целом", – добавляют в "Эпицентре".

OnTaxi: в компании ожидают возвращения Героев и готовят программы поддержки

Сразу четыре сотрудника всеукраинского сервиса OnTaxi в первые дни полномасштабного вторжения пошли добровольцами в ряды ВСУ и ТрО.

Хейсин Роман, до февраля 2022 года менеджер по работе с водителями в г. Днепр, а теперь главный сержант. "Участвовал в операциях, которые были на контроле у президента Украины. Это все, что могу сказать…" – рассказывает Роман. Он переквалифицировался на сапера и занимается разминированием полей Херсонщины.

Кофейкин Святослав, до февраля 2022-го менеджер по работе с водителями города Киев, а теперь – замкомандира роты по вооружению. Был награжден крестом и нагрудным знаком "Ветеран войны". Сейчас сражается в Донецкой области.

Руслан Зеленов, до февраля 2022-го региональный менеджер в городе Павлоград, а теперь – сержант. В начале марта вывез семью в пункт пропуска под Черновцами и после этого сразу же отправился в военкомат. Во время службы Руслан получил тяжелую акубаротравму, но после лечения снова вернулся в штурмовую бригаду на Донецком направлении.

Андрей Внуков, до февраля 2022 года ивент-менеджер OnTaxi, теперь имеет позывной "Тамада" и защищает Украину под Харьковом, каждый день полон оптимизма: "Мы вооружены, накормлены, и мы злы! Мы обучены и готовы к бою! Только пусть попадут в радиус поражения... Держитесь, уважаемые, верьте в армию! Объединяйтесь и поддерживайте друг друга, потому что нам еще все отстраивать. Украина была, есть и будет. А тех, кто против, мы уничтожим!"

Кстати, между выполнением боевых задач Андрей находит время для того, чтобы принимать участие в пиар-проектах сервиса, поэтому периодически его можно заметить в видеоматериалах бренда.

"Мы знаем, что не только сотрудники компании, но и водители, которые сотрудничали с нами до 2022 года, ушли добровольцами или были мобилизованы в ряды ВСУ и ТрО. Это множество людей. С нетерпением ожидаем возвращения ребят и разрабатываем специальные программы поддержки для наших героев", – комментирует CEO OnTaxi Владимир Кузьменко.

Сеть аптек "АНЦ": от Аптеки до Фронта – история преданности и патриотизма

С первых дней полномасштабной войны сотрудники "АНЦ" покинули аптеки, офисы и сменили белые халаты на военную форму. Их истории собрали под хештегом #позовусердца. Один из героев сети аптек "АНЦ" – директор одного из департаментов головного офиса Василий. В сентябре 2022 года он отправился в учебный центр для обучения и прохождения специализированной военной подготовки. А с октября прошлого года он занимается выполнением боевых задач по защите неба Украины от вражеских атак. В ноябре 2022-го Василий получил очередное воинское звание и был повышен по должности в соответствии с важностью задач его подразделения на фронте.

Впоследствии был награжден отличием за значительный личный вклад в развитие и обеспечение жизнедеятельности Воздушных сил ВСУ, высокий профессионализм и добросовестное исполнение воинского долга.

Еще один герой – Андрей. На фронт ушел в августе 2022 года. До этого работал в АНЦ менеджером по снабжению. Он защищал село Зайцево, расположенное рядом с городом Бахмут. Это село стало настоящим символом героизма, поскольку там развернулись жестокие бои. Андрей был сержантом и отличился мужеством и решительностью в этих боях. Отметив его потенциал и желание учиться, командование решило включить Андрея в состав инструкторов. Он прошел курсы и интенсивную подготовку, а затем вернулся на передовую в качестве инструктора.

"Для сети аптек "АНЦ" важнейшим аспектом жизни наших воинов является поддержка и солидарность. Как личная помощь, так и не единовременная помощь подразделениям, где несут службу наши храбрые работники, сыграли большую роль. АНЦ развернули масштабное направление благотворительной деятельности. С начала полномасштабного вторжения компания отправила более 40 млн гривен на победу. Среди такой помощи были форма, бронежилеты, турникеты, лекарства, бандеромобили, помощь в приобретении необходимого оборудования, такого как анализаторы спектра для выявления вражеских беспилотников и сотрудничество с благотворительными фондами Украины", – отмечают в компании.

Но одной из важных инициатив была поставка аптечек и медицинских средств Вооруженных сил Украины. Эта инициатива, поддержанная сетью "АНЦ", позволила обеспечить воинов необходимыми лекарствами и медицинскими приборами для первой помощи на передовой. Кроме того, сеть начала производство буржуек и другой амуниции для воинов и передавала их на фронт.

Join UP! обеспечивает бесплатный отдых военнослужащим

Туроператор Join UP! совместно с командованием различных структур Сил безопасности и обороны реализует программу бесплатного отдыха за границей для военных. На курортах Шарм-эш-Шейха и Хургады в Египте отдохнули около 500 защитников и защитниц Украины. В течение лета-осени 2023 года на отдых отправились 13 групп военнослужащих. В настоящее время программа продолжается.

Туроператор полностью обеспечивает трансфер в аэропорт, авиаперелет и проживание в отеле в Египте. Списки на отдых формируются непосредственно частями и подразделениями, где военные проходят службу, и утверждаются их командованием. В первую очередь предпочтение отдается военнослужащим, получившим огнестрельные или огнестрельно-осколочные ранения, возвращающимся из плена и имеющим те или иные психологические травмы.

"Программы зарубежного отдыха – это важная составляющая восстановления сил. Многие из наших военных пережили чрезмерную психоэмоциональную нагрузку. И мы видим, что именно спокойный заграничный отдых является действенной частью процесса реабилитации и восстановления сил. Это возвращает желание действовать и в дальнейшем работать ради приближения победы", – комментирует Михаил Литвинчук, начальник отдела морально-психологического обеспечения ГПСУ.

Военные отмечали в опросе, что путешествия помогают восстановить силы и изменить обстановку – 89,6% опрошенных участников отметили, что поездка оказала положительное влияние на психологическое и физическое состояние. Для 46,1% опрошенных это был первый с самого начала полномасштабного вторжения отпуск. При этом среди 40,9% у тех, у кого был отпуск, речь шла часто о реабилитационном периоде после ранений. Важно, что большинство опрошенных находятся на фронте с самого начала полномасштабной войны, а некоторые и задолго до этого стали на защиту родной страны.

Join UP! вместе со стратегическим партнером авиакомпанией SkyUp активно задействованы в поддержке Украины и являются официальными партнерами президентской инициативы United24. Кроме того, команда туроператора запустила кампанию "Присоединяйся к украинскому", в рамках которой предлагает выгодные условия для агентов, отказывающихся от сотрудничества с брендами, присутствующими на рынке РФ.

Сотрудники Slotoking защищают страну

С начала полномасштабного вторжения часть сотрудников компании Slotoking отправилась защищать страну. А компания и коллектив в свою очередь делают все возможное, чтобы оперативно оказывать им разнообразную помощь, в которой они нуждаются. Финансирование этой поддержки осуществляется компанией и сотрудниками за счет собственных средств.

С чего все началось? В начале полномасштабной войны один из сотрудников "Слотокинг", находившийся на тот момент на передовой, сообщил об острой нехватке средств на амуницию. Совместными усилиями коллектива удалось быстро собрать нужную сумму. В результате на 147 тысяч грн были закуплены и переданы бронежилеты, каски, тактические наушники и другие необходимые вещи.

Даже в ситуации всеобщего страха перед неопределенностью и в условиях, когда для нахождения и приобретения необходимых вещей нужно было приложить немало усилий и времени – сотрудники не остались в стороне, а организовали собрание для оказания поддержки коллегам, вставшим на защиту страны.

KYC specialist Ростислав (все дальнейшие имена были изменены в целях безопасности) пошел в военкомат в первые дни войны, но его сразу не взяли, сказав, что позвонят впоследствии. Однако он не сдался – периодически ходил туда и просился на службу. Прошлым летом его вызвали и отправили на восточное направление.

Андрей, работавший в компании "Слотокинг" JS Dev, вместе с товарищами были первыми, кто оказался в Гостомеле и защищал аэропорт. До войны и работы в компании Андрей проходил службу в армии, был морально готов к произошедшему. Сразу после объявления о начале полномасштабной войны он пошел в военкомат вместе с друзьями, где их пригласили в ряды ГУР МО Украины, где они сейчас и проходят службу.

Другой сотрудник компании – Святослав сейчас защищает страну на восточном направлении. До войны работал E-mail marketing менеджером, увлекался военной тематикой и активно играл в страйкбол, а прежде работал в сети магазинов оружия.

24 февраля в 7 утра, когда были обстрелы, написал о том, что идет в военкомат. Как оказалось, он постепенно готовился к этому – к началу полномасштабного вторжения взял отпуск на несколько дней, чтобы уехать с друзьями на стрельбище, покупал амуницию, прицелы и другие необходимые вещи. Так он и начал защищать страну: сначала был в ТРО в Киеве, а затем был отправлен для прохождения подготовки в 131 роту огневой поддержки. Оттуда от него и поступила информация о необходимости закупки сухпайков и автомобилей для выполнения боевых задач на передовой.

Коллективу компании удалось оперативно собрать 331 000 грн. Этого хватило, чтобы закупить и отправить 144 сухпайка на 81 тысячу грн. На остальные 250 тысяч грн было приобретено два минивэна — Volkswagen Transporter Т4 и Mercedes-Benz Vito 1995 года.

На вопрос о том, что руководило им в то время, Святослав всегда отвечает, что не смог бы просто сидеть с мыслями о том, что там воюют ребята его возраста (хотя некоторые никогда до этого даже не держали в руках оружие и не служили в армии), потому и ушел. Сейчас он заместитель командира роты по морально-психологической подготовке. А в феврале 2023 года получил нагрудный знак "Ветеран войны".

На протяжении всего времени войны и по сей день руководство компании непрерывно находится на связи с ребятами для того, чтобы оперативно оказывать им необходимую помощь. Таким образом, команда Slotoking поддерживает ребят, чтобы те вернулись домой с победой!