Украинские госкомпании работают с огромными убытками: у кого самые большие

В Украине сразу 40% госкомпаний были убыточными в 2023 году – т.е., почти половина всех имеющихся. Больше других же убытки понес аэропорт "Борисполь" – почти 1,5 млрд грн. А по темпам роста убытков лидирует "Добропольеуголь-добыча" – за год у этой компании они выросли почти в 12 раз: со 122 млн грн до более 1,4 млрд грн в год.

Об этом сообщили в сервисе мониторинга регистрационных данных украинских компаний Опендатабот. Там отметили: финансовую отчетность за 2023 год подали лишь 789 государственных и казенных предприятий – четверть от всех имеющихся.

"В противовес частному бизнесу у госпредприятий есть значительные преимущества — кроме того, что они являются государственной собственностью, часто такие компании также являются монополистами. То есть при грамотном управлении имеют все возможности быть даже прибыльнее частного бизнеса. Однако, как показывают данные финотчетности Госстата, почти половина из ГП даже в таких условиях убыточна", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в среднем, 40% от госпредприятий, подавших отчеты, убыточны. В то же время:

"в прошлом году из 789 компаний 313 имели убытки (39,7%)";

в 2022 году из 797 предприятий – 389 убыточные (48,8%);

в 2021 году среди 475 отчитавшихся о своем финансовом положении 30,9% были убыточными.

Какие госкомпании Украины самые убыточные

В целом же, отмечается, наибольший ущерб в прошлом году понес аэропорт "Борисполь" – почти 1,5 млрд грн убытков. За ним идут:

Добропольеуголь-добыча – 1,47 млрд грн;

Восточный горно-обогатительный комбинат – 1,28 млрд грн;

ПО Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова – 1,21 млрд грн;

Энергорынок – 0,69 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине увеличилось количество миллионеров. Число таких людей за 2023 год выросло сразу на 1,2 тыс. – до 10,7 тыс. человек.

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