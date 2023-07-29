Украинские беженцы в Польше рассказали, будут ли получать гражданство: озвучена неожиданная статистика

Половина граждан Украины в Польше заявляют, что хотят увеличить срок пребывания в этой стране (получить разрешение на постоянное или временное проживание). При этом только 36% военных беженцев хотят получить новый статус и 60% тех, кто попал в Польшу еще до начала полномасштабной войны.

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Что интересно, больше граждан Украины настроены обращаться за польским гражданством (15%), чем тех, кто заявляет о желании жить в Польше постоянно (10%). Об этом свидетельствует исследование, проведенное Миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром Восточно европейских студий Варшавского университета.

Авторы исследования утверждают, что довоенные мигранты воспринимают Польшу как страну, где можно остаться дольше, тогда как для военных беженцев Польша является местом временного убежища.

"Эту разницу можно объяснить возможностями, предоставляемыми гражданством стран ЕС, учитывая свободу передвижения. Вероятно, оно является определенной привилегией иг арантией безопасности для граждан Украины", – утверждает Мария Кузенко, руководитель отдела легализации EWL

Ранее эксперты EWL, ссылаясь на данные исследования, сообщали, что перспектива членства Украины в НАТО и ЕС являются ключевыми факторами, которые мотивируют украинских беженцев возвращаться из Польши на Родину после окончание войны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроиться в одной из самых богатых стран мира.

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