Украинские банки закрывают отделения: в списке ПриватБанк и Ощадбанк

За период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанка, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8.

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Об этом сообщили с самом НБУ. Там отметили: по состоянию на 1 июля 2026 года количество отделений действующих банков составляло 4 754 штук.

Какие банки закрывают свои отделения

В целом же, отмечается, кроме Ощадбанка еще один банк закрыл двузначное число отделений. Им стал Райффайзен Банка у которого с начала года стало на 10 отделений меньше.

В топ-5 учреждений по количеству закрытых отделений – кроме Ощадбанка, Райффайзена и ПриватБанка – вошли также Укрэксимбанк и ТАСкомбанк. Они закрыли по 5 отделений.

Какие банки открывают новые отделения

Впрочем, отмечается, есть и такие учреждения, которые наоборот, увеличивают количество своих отделений. Такими, в частности, являются:

"Аккордбанк", который за полгода открыл 6 новых отделений;

МТБ Банк – 3 новых отделения;

АСВИО Банк – 2.

У кого больше всего отделений

В целом же, больше всего отделений у Ощадбанка. У него их 1 115 штук.

Второе место у ПриватБанка, сеть которого насчитывает 1 050 отделений. Среди лидеров также:

Райффайзен Банк – 282 отделения;

ПУМБ – 220.

С украинцев ежемесячно будут списывать 150 грн

В то же время, Ощадбанк будет ежемесячно списывать со счетом своих клиентов 150 грн. Ожидается, что новшество вступит в силу с 1 августа. Впрочем, затронет оно не всех – банк сможет взимать ежемесячную комиссию в 150 грн только после 1 года полной бездеятельности счета.

При этом важно помнить: автоматическое списание банковских комиссий, а также внутренние переводы между основной и виртуальной картой не считаются движением средств. А потому не продлевают активность счета.

В то же время, подчеркивается, если на балансе менее 150 грн, банк спишет только тот остаток, который есть на карте. Например, последние 20 или 50 грн.

Таким образом, клиент не окажется в минусе, поскольку задолженность по этой комиссии в кредит не накапливается, а значит, банковский долг из-за этого не возникнет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года. В то же время, тем, кто уже перевыпустил свою карту, нужно прийти за ней в одно из отделений учреждения.

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