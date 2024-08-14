Украинские банки показали рекордную прибыль: стало известно, сколько заработали и заплатили налогов

Украинские банки заработали 79 миллиардов гривен в первом полугодии 2024 года. Это удалось благодаря удачному управлению деньгами и отсутствию больших убытков. Высший налог на прибыль банков (50%) помог государству получить больше средств для бюджета.

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Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ). Такая прибыль стала возможной благодаря нескольким ключевым факторам, среди которых важную роль сыграли высокая чистая процентная маржа и почти отсутствие отчислений в резервы под ущерб от активных операций.

В то же время банки активно наращивают капитал, что позволяет выполнять минимальные регуляторные требования и способствовать дальнейшему развитию кредитования. Основные факторы, способствовавшие сохранению доходности украинских банков в 2024 году, включают:

высокая чистая процентная маржа: несмотря на понижение доходности основных видов активов, банки сохранили высокий уровень чистой процентной маржи благодаря увеличению объемов активов;

несмотря на понижение доходности основных видов активов, банки сохранили высокий уровень чистой процентной маржи благодаря увеличению объемов активов; уменьшение резервов под убытки: практически нулевые отчисления в резервы под убытки от активных операций позволили банкам сохранить значительную часть своих доходов;

уменьшение объемов депозитных сертификатов НБУ: хотя доходность депозитных сертификатов НБУ снижалась, банки компенсировали это уменьшение, сокращая объемы вложений в эти сертификаты;

хотя доходность депозитных сертификатов НБУ снижалась, банки компенсировали это уменьшение, сокращая объемы вложений в эти сертификаты; рост рыночных ставок по ОВГЗ и кредитам: несмотря на снижение рыночных ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и кредитам, их объемы продолжали расти, что способствовало сохранению высокого уровня доходов.

За первое полугодие 2024 г. рентабельность капитала банков составила 48,4%. Это ниже аналогичного показателя первой половины 2023 года, который был на уровне 56%.

В то же время, объемы начисленных банками налогов на прибыль значительно выросли, достигнув 22 миллиардов гривен. За 2023 год банки получили 82,8 млрд грн чистой прибыли, при этом они уплатили 76,2 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.

Налог на прибыль для банков: что это значит

Налог на прибыль является одним из основных налоговых обязательств, налагаемых на компании, включая банки. В Украине ставка налога на прибыль была повышена до 50% в 2023 году, что оказало значительное влияние на финансовые результаты банков. Этот налог является прямым налогом, уплачиваемым из чистой прибыли компании, то есть после вычета всех расходов и амортизационных отчислений.

Введение повышенной ставки налога на прибыль стало необходимым шагом для обеспечения финансовой стабильности государства. Оно позволило правительству получить дополнительные ресурсы для финансирования критически важных программ, в том числе в сфере обороны и социального обеспечения. Повышение налога также помогло выровнять конкурентные условия для банков, предотвращая чрезмерное накопление капитала отдельными участниками рынка.

Несмотря на значительную доходность, украинские банки сталкиваются с несколькими вызовами. Снижение доходности активов и повышение налоговых обязательств требуют от банков повышенной эффективности управления активами и поиска новых возможностей для развития.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 324,9 млн. грн.

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