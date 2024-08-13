В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 324,9 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 16 августа) запланирована продажа активов таких банков:
- Мегабанк;
- Укрстройинвестбанк;
- АКБ Конкорд;
- Проминвестбанк;
- МР Банк;
- Банк Сич.
"На этой неделе (12-16 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 324,9 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается:из общей суммы на более 204,4 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 111,7 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 8,8 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
Крупный украинский банк изменил срок действия своих карт
В то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт. В т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 сентября 2024 года. Там отметили: решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.
При этом подчеркивается: продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. В банке также призвали тех, для кого уже перевыпустили карту, обратиться в отделение Ощадбанка для ее получения.
В то же время отметили в банке: даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:
- рассчитываться в торгово-сервисной сети;
- снимать наличные в банкомате и т.д.
"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и т.д.", – говорится в сообщении.
Вместе с тем, отметим: ранее Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце 2023 года, до 31 марта 2024-го.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Фонд планирует с 1 сентября, прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам банка Златобанк. Дело в том, что фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.
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