Украинские АЗС существенно переписали цены на бензин: сколько теперь стоит заправить полный бак

В Украине подешевел бензин А-95. Так, 15 августа АЗС продают его в среднем по 58,94 грн/л, что на 3 коп. ниже, чем днем ранее. В то же время, с начала лета топливо существенно подорожало – на 4,39 грн/л (2 июня оно стоило средние 54,55 грн/л). Таким образом, за это время стоимость 50-литрового бака бензина выросла сразу на около 219 грн – со средних 2 728 до 2 947 грн.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают бензин по 54,19-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Shell – 61,99 грн/л;

SOCAR – 60,82 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,19 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,44 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в 2026 году

В то же время, в Нацбанке ожидают роста цен на бензин – а также другое топливо – в Украине в 2026 году. Одной из причин этого там называют запланированный рост акцизов.

Согласно действующему законодательству, в следующем году акциз на бензин вырастет с текущих 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро. Повысится он и для других видов топлива. В частности:

на дизель – с 215,7 евро за 1000 литров до 253,8 евро;

на автогаз – с 173 евро за 1000 литров до 198 евро.

Это, отметили в Нацбанке, ощутимо отразится и на стоимости топлива в стране. "Темпы роста цен ускорятся", – прогнозируют в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, подпольные АЗС несут большую угрозу как водителям, так и стране. По словам экспертов, хотя такие заправки и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также уклонения от уплаты налогов; выплат зарплат "в конвертах".

