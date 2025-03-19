Украинские АЗС существенно переписали цены на бензин: сколько теперь стоит топливо

В Украине продолжает дешеветь бензин А-95. Так, 19 марта АЗС продают его в среднем по 55,96 грн/л, что на 38 коп. ниже цены предыдущего дня. В целом же с начала недели стоимость ресурса снизилась на 70 коп. При этом в экспертной среде ожидают, что цены снизятся еще больше.

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Как говорится в материале delo.ua, в ближайшие дни бензин может подешеветь в целом на 1 грн. Причиной же этого является низкий спрос на ресурс.

"Потребление в марте 2025 года на 10-15% ниже, чем в марте 2024 года в зависимости от региона и вида топлива. Операторы АЗС сейчас очень нервничают из-за малых объемов продаж", – рассказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 19 марта крупные сети АЗС разливают бензин по 51,9-58,99 грн/л. Дороже всего – Neftek, WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках RLS. Здесь бензин стоит 51,9 грн/л.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Киеве разоблачили подпольную АЗС – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива. Во время обысков на ней было изъято, среди прочего, свыше 6,3 тонны ресурса, а специальное оборудование – демонтировано. В настоящее время работа заправки остановлена.

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