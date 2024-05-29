Украинские АЗС пересчитают цены на все топливо: стоимость какого изменится больше всего

В Украине ожидается существенное подорожание всего топлива – бензина, дизеля и автогаза. Причина – повышение акцизов, которое, как ожидается, произойдет в июле. По прогнозам аналитиков, больше всего цены вырастут на автогаз – более чем на 5 грн/л.

Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС). Там отметили: бензин и дизель подорожают на 1-1,5 грн/л.

"Согласно опубликованному проекту Минфина, не будет во втором полугодии никакого подорожания до 80 грн/литр. Министерство не желает инфляционных шоков и для экономики, и для людей. Исходя из изменений акциза, цена на горючее поднимется во втором полугодии на 1-1,5 грн", – говорится в сообщении.

Подорожание зацепит многих

При этом подчеркивается: подорожание зацепит многих. В частности:

кто много ездит;

бизнес, у которого горючее составляет значительную часть в себестоимости услуг – "например, автоперевозчики".

Как вырастут цены на АЗС

На 29 мая же крупные сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", выставили цены на бензин А-95 на среднем уровне 55,98 грн/л (на 1 коп. дешевле, чем днем ранее). Кроме того:

на дизель – 52,74 грн/л (подешевел на 2 коп.);

автогаз – 26,7 грн/л (остался на прежнем уровне).

Таким образом, если прогноз ЦЭС сбудется, то, отталкиваясь от актуальных средних цен, после подорожания бензин А-95 будет стоить 56,98-57,48 грн/л. В то же время:

дизель – 53,74-54,24 грн/л;

автогаз – выше 31,7 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект о повышении акцизов на автотопливо – в частности, бензин, дизель и автогаз – уже зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предполагает, что акцизы на топливо будут подняты до европейского уровня к 2028 году, а поэтапное повышение начнется уже с 1 июля 2024-го.

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