Украинские АЗС пересчитали стоимость бензина: какие теперь цены

Украинские АЗС снизили цены на бензин А-95. Так, 11 апреля они продают его в среднем по 55,65 грн/л, что на 5 коп. ниже, чем днем ранее. С начала же недели цены снизились на 17 коп. – 7 апреля бензин стоил средние 55,82 грн/л. При этом в экспертной среде ожидают, что в будущем бензин подешевеет минимум на 3 грн/л.

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В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают ресурс по 49,95-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены выставили на заправках:

"Рур груп" – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л;

SOCAR – 57,66 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 49,95 грн/л. А также RLS – здесь бензин стоит 50,4 грн/л.

Бензин в Украине может существенно подешеветь

В то же время, топливный эксперт Сергей Куюн считает, что падение цен на нефть повлечет снижение цен на бензин – на около 3 грн/л, говорится в материале delo.ua. Но только при условии, что цены на нефть продержатся на том же уровне, что и сейчас.

"Цены на нефть провалились, но у нас в опте дизель подешевел пока всего на 1 грн/л, а бензин в опте наоборот подорожал. Увидим, насколько это долгосрочный тренд", – объяснил он.

При этом эксперт подчеркивает: снижение цен не будет резким. А рост евро "как по отношению к гривне, так и по отношению к доллару" в результате новых американских пошлин будет сдерживать удешевление – ведь именно к этой валюте в Украине привязаны акцизы на топливо.

"Это (удешевление бензина. – Ред.) не будет быстро, однозначно", – резюмировал Куюн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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