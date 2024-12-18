Украинские АЗС переписали стоимость бензина: какие выставили цены

Украинские АЗС повысили цену на бензин А-95. Так, 18 декабря они установили ее на среднем уровне 55,52 грн/л, что на 2 коп. выше, чем днем ранее.

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Впрочем, говорить о зарождении тренда на повышение стоимости бензина вряд ли стоит. Ведь, по данным Консалтинговой группы "А-95", последние 10 дней цена бензина на АЗС находится в рамках 55,48-55,52 грн. При этом колебается стоимость топлива как в сторону увеличения, так и снижения.

В целом же, крупные сети АЗС разливают бензин по 50,9-57,99 грн/л. Дешевле всего:

SUN OIL – 50,9 грн/л;

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также Shell – 57,82 грн/л.

Как на цены на бензин повлияют налоговые изменения

В то же время, топливный эксперт Сергей Куюн отмечает: введенный в Украине авансовый платеж на каждую АЗС ​​не должен повлиять на цены на топливо – ведь фактически это не является увеличением налогов. Более того, по его словам, таким образом "государство фактически расписалось в том, что не может классическим способом собирать налог на прибыль".

"Думаю, это никак не повлияет на цены на топливо. В отличие от других пунктов закона, это (введение авансового платежа с каждой АЗС. – Ред.) не является повышением налога. Это улучшение его администрирования", – сказал Куюн.

При этом он подчеркнул: введенный авансовый платеж в 60 тыс. грн является самым маленьким из всех возможных. А потому "для многих компаний вообще ничего не изменится".

Как объяснили ранее в НафтоРынке, закон о повышении налогов в Украине содержит норму, которая предусматривает авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий за каждое место розничной торговли горючим – в частности, АЗС. Уплачивать авансовый взнос необходимо ежемесячно не позднее 20 числа в размере:

30 000 грн – за каждое место розничной торговли топливом, на котором осуществляется реализация исключительно сжиженного газа.

45 000 грн – на котором осуществляется реализация нескольких видов горючего и при этом доля сжиженного газа (в литрах, приведенных к температуре 15°C) в общем объеме проданного (в течение предыдущего месяца) составляет 50% и более.

60 000 грн – во всех остальных случаях.

В то же время, отмечается в материале delo.ua, трейдеры пока не спешат делать запасы топлива перед повышением акциза, который с 1 января вырастет на бензин с 242,6 до 271,7 евро/тонна.

"Трейдеры традиционно делают запасы перед зимними праздниками, потому что и в Европе, и в Украине долгие выходные и бизнес не работает. Но мы пока не видим, чтобы кто-то делал запасы вне этой нормы, как это было перед повышением акцизов в сентябре", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк ожидает роста стоимости автомобильного топлива – ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

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