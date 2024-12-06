Что будет с ценами на бензин в ближайшее время: украинцам рассказали, чего ожидать от АЗС

Вступление в силу с 1 января новыми акцизами на топливо в Украине не повлияют на цены на бензин. Дело в том, что сейчас операторы рынка имеют подушку безопасности, а значит, стоимость ресурса не должна расти.

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Об этом рассказал Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев, передает 24 Канал. Он объяснил:

Эта подушка образовалась из-за существенного снижения цен на нефтепродукты на европейском рынке, "где розничные операторы закупают 85% того, что реализуют".

Это снижение существенно превышает рост акцизов.

По словам эксперта, доказательством того, что у АЗС есть возможность менять цены, является проведение ими регулярных акций – почти каждую неделю. Это же, отметил он, свидетельствует о том, что у сетей есть возможность даже снизить цены.

Впрочем, признал Рябцев, делать этого они не будут. Ведь:

В конце декабря начинается т.н. мертвый сезон, в течение которого наблюдаются наименьшие объемы реализации нефтепродуктов.

В конце года гривня обычно немного ослабевает.

А поскольку акцизный налог уплачивается в евро, – как и закупка нефтепродуктов, – для закупки новой партии топлива нужно больше гривни.

"То есть, если будет снижение спроса зимой и риск удешевления гривни, они будут удерживать операторов от снижения цен на заправках. Хотя вот эти акции, скорее всего, будут продолжаться", – констатировал эксперт.

Напомним: с 1 января размер акциза на бензины в Украине будет составлять 271,7 евро/тонна. Текущий же размер составляет 242,6 евро/тонна.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 6 декабря украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 55,45 грн/л. Что на 33 коп. дороже, чем в начале недели.

В то же время, в понедельник 2 декабря бензин подорожал сразу на 2,61 грн – что, тем не менее, может свидетельствовать об "откате" цен до периода щедрых скидок к "черной пятнице". Так, за прошлую рабочую неделю (23-29 декабря) АЗС снизили цены на 3,15 грн/л, а до этого стоимость бензина в них долгое время удерживалась на среднем уровне 55,66 грн/л.

В целом же, крупные сети АЗС разливают бензин по 51,95-57,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Luxwen – 51,99 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также Shell – 57,82 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, топливный эксперт Сергей Куюн отмечает: введенный в Украине авансовый платеж на каждую АЗС ​​не должен повлиять на цены на топливо – ведь фактически это не является увеличением налогов. Более того, по его словам, таким образом "государство фактически расписалось в том, что не может классическим способом собирать налог на прибыль".

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