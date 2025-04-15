Украинские АЗС ощутимо переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

На украинских АЗС существенно подешевел бензин А-95. Так, 15 апреля они продают его в среднем по 55,11 грн/л, тогда как в конце прошлой рабочей недели (пятница, 11 апреля) литр топлива стоил сразу на 54 коп. ниже. Впрочем, в єкспертной среде ожидают, что удешевление продолжится – по прогнозам, до конца текущей недели снижение цен составит от 50 коп. до 1 грн на литре.

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В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают ресурс по 49,4-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках RLS – 49,4 грн/л.. А также:

Авантаж 7 – 49,95 грн/л;

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 51 грн/л.

Бензин будет дешеветь

В то же время, говорится в материале delo.ua, в ближайшее время на украинских АЗС ожидается значительное удешевление бензина А-95. По прогнозам, снижение цен составит от 50 коп. до 1 грн на литре.

При этом отмечается: в целом цены, по ожиданиям, будут снижаться в течение 3-х недель. Ведь:

Стоимость бензина "должна упасть на 3 грн/л".

Однако АЗС не будут спешить с этим.

"На этой же неделе крупные сети сделают шаг к удешевлению топлива на стелах своих АЗС на 0,5-1 грн/л. И вслед за ними так поступят другие участники рынка", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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