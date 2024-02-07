Украинские АЗС не стали удерживать цены на автогаз: сколько теперь стоит топливо

С начала февраля автогаз в Украине подешевел на 43 коп./л. Так, 7 февраля АЗС продают его в среднем по 27,37 грн/л, тогда как 1 числа стоимость ресурса составляла средние 27,37 грн.

Подешевел автогаз, по данным Консалтинговой группы "А-95", и за более длительные сроки. Так:

с начала года – на 2,79 грн (2 января АЗС продавали его в среднем по 29,73 грн/л);

с начала зимы – сразу на 9,8 грн (1 декабря 2023 года его стоимость составляла 36,74 грн/л).

Вообще же последний раз автогаз дорожал, по данным аналитиков, 30 ноября 2023 года. Тогда его стоимость увеличилась на 8 коп. по сравнению с предыдущим днем – до средних 36,74 грн/л. 1 декабря она осталась на том же уровне, после чего началось удешевление ресурса, которое продолжается по сей день.

Какие цены на АЗС

В целом, крупные сети продают ресурс по 25,36-29,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 4,63 грн/л.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили в сети Marshal – 25,36 грн/л. А кроме того:

Авантаж 7 – 25,45 грн/л;

Luxwen – 25,59 грн/л.

Дороже всего автогаз стоит на АЗС Паралель – 29,99 грн/л. А также:

Route 20 – 28,95 грн/л;

SOCAR – 28,49 грн/л.

По областях же автогаз продают по 26,44-29,47 грн. Т. е. разница между самыми "дорогой" и "дешевой" превышает 3 грн/л.

Дешевле всего ресурс стоит в Винницкой области – в среднем 26,44 грн/л. А также в:

Житомирской – 26,49 грн/л;

Киевской – 26,52 грн/л;

Закарпатской – 26,56 грн/л.

Самые высокие цены выставили в Донецкой области, где литр автогаза стоит в среднем 29,47 грн/л. А кроме того, в:

Кировоградской – 27,17 грн/л;

Сумской – 27,15 грн/л;

Запорожской – 27,11 грн/л.

Что с бензином и дизелем

А вот на бензин А-95 и дизель цены стабилизировались. Так, 7 февраля:

бензин продают на АЗС в среднем по 50,73 грн/л, что лишь на 1 коп. дешевле, чем в начале месяца;

дизель – по 50,8 грн/л, что на 2 коп. дешевле.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу же НБУ, в 2024 году украинцам стоит ожидать роста стоимости автомобильного топлива. Причина – ожидаемое повышение мировых цен на нефть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!