Украинские АЗС не стали удерживать старые цены: сколько теперь стоит автогаз

За выходные в Украине ощутимо подешевел автогаз. Так, в понедельник 22 января АЗС продают его в среднем по 27,78 грн/л, что сразу на 12 коп./л дешевле, чем было в пятницу 19 января.

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За неделю же цены снизились на 28 коп./л. С начала года почти на 2 грн/л: 2 января средняя цена автогаза составляла 29,73 грн/л.

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают ресурс по 25,9-29,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости горючего превышает 4 грн/л.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили в сети Green Wave – 25,9 грн/л. А кроме того:

Авантаж 7 – 25,95 грн/л;

Luxwen – 26,49 грн/л.

Дороже всего автогаз стоит на АЗС Паралель – 29,99 грн/л. А также:

Route 20 – 29,95 грн/л;

WOG, OKKO – 29,16 грн/л.

По областям же автогаз продают по 27,03-30,07 грн/л. Т. е. разница между самыми "дорогой" и "дешевой" превышает 3 грн/л.

Дешевле всего ресурс стоит в Винницкой области – в среднем 27,03 грн/л. А также в:

Киевской – 27,35 грн/л;

Хмельницкой – 27,37 грн/л;

Тернопольской – 27,38 грн/л.

Самые высокие цены выставили в Донецкой области, где литр бензина стоит в среднем 30,07 грн/л. Кроме того, в:

Николаевской – 28 грн/л;

Сумской – 27,99 грн/л.

Что будет дальше

В то же время, нынешнее снижение стоимости автогаза, по видимому, не окончательное. Как объяснил топливный эксперт Александр Сиренко, цены могут опустится гораздо ниже.

По его словам, в нынешних условиях стабильности рынка цены на автогаз должны двигаться до 25 грн/л – когда наценка к оптовой стоимости составит 3 грн. Но даже если наценка составит 5 грн, розничная цена, по мнению эксперта, не должна превысить 27 грн/л.

Однако, признает он, есть вероятность и того, что ресурс подорожает. Ведь в декабре – после возникших в предыдущий месяц перебоев – трейдеры значительно нарастили импорт газа и брали его буквально по любой цене.

"Оно только доехало, причем доехало все и сразу, а потому на январь мало кто подал заявки – и импорт упал вдвое. Но может и проскочим, и повышения не будет. Ведь на заправках цены еще не успели опуститься до текущих (оптовых) показателей", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам экспертов, основной же причиной удешевления топлива является снижение котировок на нефтепродукты в Европе. Ведь в условиях низкого спроса трейдеры снизили цены.

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