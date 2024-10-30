Украинские АЗС изменили цены на бензин: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС снизили цены на бензин А-95. Так, 30 октября они выставили их на среднем уровне 55,71 грн/л, что на 1 коп. дешевле, чем было днем ранее. При этом в экспертной среде отмечают: на текущей неделе (заканчивается 3 ноября) в Украине не ожидается сильных изменений стоимости бензина. Ведь, в частности, рынок остается переполненным.

Видео дня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 52,99-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Маркет – 52,99 грн/л;

Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Паралель – 57,66 грн/л;

Shell – 57,42 грн/л.

Что будет с ценами на бензин

В целом же, говорится в материале delo.ua, во время текущей недели на украинских АЗС не ожидается сильных изменений стоимости бензина. Дело в том, что:

Рынок остается переполненным.

Объемы реализации топлива на заправках и в коммерческом сегменте на 15% меньше, чем в прошлом году.

В связи с этим, отмечается, сети будут усиливать борьбу за клиента. А потому "водителям следует следить за акциями".

"Цены на стелах останутся стабильными, а сети будут бороться за клиента акциями. Кроме сегмента обычных водителей, усилится борьба за коммерческое потребление и крупные сети будут пытаться усилить позиции в сегменте реализации горючего перевозчикам", – рассказал основатель группі компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правоохранители в Киевской области "накрыли" нелегальную АЗС, на которой продавали незаконно произведенное топливо – в частности, бензин и дизель. Действовала она в Крюковщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!